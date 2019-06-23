В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов. По итогам была принята резолюция, в которой среди прочего содержится требование отменить ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ, амнистировать всех осужденных по этим статьям, провести люстрацию в отношении тех лиц, которые расследовали и осуждали по этим статьям.

По оценке корреспондента “Ъ”, к началу акции пришли около 5 тыс. человек, люди продолжают подходить. «Белый счетчик» сообщает, что на митинг пришли 3,9 тыс. человек. Полиция сообщила о 1,8 тыс. участников.

Мероприятие проводится на фоне резонансного дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков, но затем освободили от уголовной ответственности из-за отсутствия доказательств. После этого дела были уволены два генерала полиции. Также участники акции требуют прекращения дел в отношении фигурантов «Нового Величия», «Сети», а также Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политических заключенных.

Полиция не пустила на митинг члена Либертарианской партии Дмитрия Клепикова, об этом он сообщил «ОВД-Инфо».

Акция сегодня также проходит и в других городах — Хабаровске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новокузнецке, Калининграде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Самаре. В Санкт-Петербурге акцию не согласовали из-за мероприятия для выпускников «Алые паруса».

Также состоялась акция во Владивостоке, ее организатором выступило отделение «Открытой России» в Приморье.

16 июня состоялось на проспекте Сахарова в Москве состоялось согласованное шествие под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Полиция оценила количество участников в 1600 человек. По данным корреспондента “Ъ”, в акции приняли участие около 500 человек.

До этого, 12 июня, в Москве прошел несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек, задержали более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек. В отделы полиции, по словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, были доставлены семеро несовершеннолетних.

О том, как проходила акция протеста в Москве 12 июня, читайте в материале “Ъ”.

О деле Ивана Голунова в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

Роман Дорофеев