В Москве состоялся согласованный митинг за «справедливость для всех»

На проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный с городскими властями митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Первоначально митинг планировался как акция поддержки корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков. После его освобождения организаторы изменили название на «Закон и справедливость для всех».

Организаторам согласовали заявку на мероприятие численностью до 20 тыс. человек. К началу мероприятия (13:00 по московскому времени) на митинге, у установленной на проспекте Сахарова сцены, собрались около 500 человек, сообщил корреспондент “Ъ”. Спустя час их число сократилось. Пресс-служба ГУ МВД по Москве оценила число участников митинга в 1600 человек. Эта цифра примерно соответствует числу всех людей, пришедших на проспект Сахарова, включая тех, кто просто гулял, и журналистов. Информации о задержаниях не поступало.

По итогам митинга была принята резолюция:

провести тщательную проверку дела Ивана Голунова;

проверить дела против журналистов и общественных деятелей по наркотикам;

наладить диалог с силовыми органами, чтобы мирных активистов не задерживали на акциях.

Организаторами акции выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, а также журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Шествие от Чистых прудов до Петровки, 38 сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. Издание «ОВД-инфо» подсчитало, что были задержаны более 540 человек.

Один из инициаторов марша 12 июня журналист и муниципальный депутат Илья Азар посоветовал проигнорировать митинг 16 июня. «Если коротко, то митинг 16 июня — это фейк, симулякр, подстава, перехват повестки и имитация ответа на искреннее "народное возмущение". Это совершенно очевидный митинг-спойлер»,— написал он Facebook.

Еще один митинг в поддержку Ивана Голунова запланирован на проспекте Сахарова 23 июня. Столичные власти согласовали его представителям Либертарианской партии России. Предполагаемое количество участников этого митинга — до 20 тыс. человек.

О том, как проходила акция протеста 12 июня в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О том, как прошел согласованный митинг, читайте в публикации “Ъ FM” «Речь шла о нескольких сотнях участников акции».