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Миронов призвал к экономическим санкциям в отношении Грузии

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к экономическим санкциям в отношении Грузии. По его мнению, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.

«Но если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику»,— передает слова господина Миронова пресс-служба партии (цитата по «РИА Новости»).

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Позже Минтранс РФ объявил, что с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены.

Подробнее о запрете читайте в материале “Ъ” «Опять не генацвале».

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