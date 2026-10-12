В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 17 человек
12.10.2026, 13:27
Междугородний автобус попал в аварию на трассе Анталья—Испарта. Пострадали 17 человек, сообщило управление губернатора провинции Анталья. Россиян среди пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. В итоге автобус опрокинулся на бок. В салоне было 23 пассажира. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, передает ТАСС заявление властей. Все получившие травмы пассажиры были госпитализированы.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что обращений за помощью от российских туристов не поступало. РСТ «уточняет ситуацию у туроператоров и страховых компаний».