Деньги отправляют на орбиту

В Минцифры “Ъ” рассказали, что сейчас создаются восемь новых спутников серии «Экспресс»: ввод в эксплуатацию трех аппаратов планируется на 2029 год и еще пяти — в 2030 году. В министерстве добавляют, что они заменят спутники, у которых истекает срок активного существования на орбите. Один космический аппарат будет произведен полностью за счет внебюджетных средств, а один — со смешанным финансированием (бюджет и собственные средства ГП КС), добавляют в Минцифры.