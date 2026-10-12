Деньги отправляют на орбиту
На геостационарные спутники связи планируется выделить 54 млрд руб.
12.10.2026, 13:27
На спутники связи и вещания «Экспресс» планируется выделить 53,6 млрд руб. до 2029 года. Сейчас в производстве находятся восемь аппаратов, которые должны заменить спутники, у которых срок активного существования на орбите истечет к 2029 и 2030 годам. При действующих санкциях России можно рассчитывать только на собственные аппараты.
Государство планирует выделить ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) 53,6 млрд руб. до 2029 года на создание геостационарных спутников связи и вещания, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
В ведении ГП КС находится самая крупная в России орбитальная группировка из 12 геостационарных КА. Зоны обслуживания спутников ГП КС охватывают всю территорию РФ, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралию. С их помощью осуществляются теле- и радиовещание, спутниковая передача данных, широкополосный доступ в интернет, связь на морских судах и так далее. По данным ГП КС, на 2025 год 1,1 тыс. каналов передается через спутники «Экспресс».
В Минцифры “Ъ” рассказали, что сейчас создаются восемь новых спутников серии «Экспресс»: ввод в эксплуатацию трех аппаратов планируется на 2029 год и еще пяти — в 2030 году. В министерстве добавляют, что они заменят спутники, у которых истекает срок активного существования на орбите. Один космический аппарат будет произведен полностью за счет внебюджетных средств, а один — со смешанным финансированием (бюджет и собственные средства ГП КС), добавляют в Минцифры.
«Объема средств федерального бюджета и финансовых возможностей ГП КС достаточно и дополнительного финансирования не требуется»,— отметили там. «На производство аппаратов недостающие средства выделяет ГП КС. Запуск КА обеспечивает "Роскосмос" в рамках своей деятельности»,— говорят в ГП КС, добавляя, что сейчас идет производство аппаратов и поставка комплектующих.
«Создание собственной группировки геостационарных спутников — задача стратегического значения. Тактически спутники можно заместить, например, китайскими аналогами, не исключаю, что это может быть и дешевле. Но наличие национальной спутниковой группировки — отечественного производства, с каналами управления на российской стороне — это как раз вопрос суверенитета»,— уверен источник “Ъ” на космическом рынке.
С учетом нынешних реалий зарубежные аппараты не могут считаться полноценной заменой российским вещательным спутникам, соглашается директор по работе с органами государственной власти «Триколора» Владимир Трунов. «Для России критически важно располагать собственным резервным бортом, который при отказе основного сможет оперативно занять его позицию. Сегодня ни один оператор спутникового ТВ не в состоянии самостоятельно покрыть расходы на создание такого резерва — это десятки миллиардов рублей, которые единомоментно придется вывести из бизнеса. Именно поэтому поддержка государства в финансировании такого проекта остро необходима»,— считает он.
По оценкам экспертов, строительство одного геостационарного аппарата с нагрузкой около 20 транспондеров будет стоить примерно 12–14 млрд руб., причем в эту сумму входит только строительство — запуск ракеты и страховка обойдутся примерно в такие же суммы, объясняет господин Трунов.
Он добавляет, что из-за санкций России сегодня недоступна зарубежная полезная нагрузка, которая использовалась при строительстве спутников последние 30 лет. «Создание собственной полезной нагрузки фактически с нуля может значительно увеличить стоимость бортов и увеличить срок их производства. Если до 2022 года строительство одного борта занимало в среднем четыре-пять лет, то сегодня с учетом всех ограничений этот срок эксперты оценивают в шесть-семь лет»,— говорит он.
«На геостационарной орбите места и частоты ограничены, выведение спутника может привести к потере прав на орбитально-частотный ресурс»,— добавляет директор проектов «АТК Консалтинга» Георгий Королев.