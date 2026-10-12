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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

Деньги отправляют на орбиту

На геостационарные спутники связи планируется выделить 54 млрд руб.

12.10.2026, 13:27
На спутники связи и вещания «Экспресс» планируется выделить 53,6 млрд руб. до 2029 года. Сейчас в производстве находятся восемь аппаратов, которые должны заменить спутники, у которых срок активного существования на орбите истечет к 2029 и 2030 годам. При действующих санкциях России можно рассчитывать только на собственные аппараты.

Илья Наймушин / РИА Новости

Государство планирует выделить ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) 53,6 млрд руб. до 2029 года на создание геостационарных спутников связи и вещания, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

В ведении ГП КС находится самая крупная в России орбитальная группировка из 12 геостационарных КА. Зоны обслуживания спутников ГП КС охватывают всю территорию РФ, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралию. С их помощью осуществляются теле- и радиовещание, спутниковая передача данных, широкополосный доступ в интернет, связь на морских судах и так далее. По данным ГП КС, на 2025 год 1,1 тыс. каналов передается через спутники «Экспресс».

В Минцифры “Ъ” рассказали, что сейчас создаются восемь новых спутников серии «Экспресс»: ввод в эксплуатацию трех аппаратов планируется на 2029 год и еще пяти — в 2030 году. В министерстве добавляют, что они заменят спутники, у которых истекает срок активного существования на орбите. Один космический аппарат будет произведен полностью за счет внебюджетных средств, а один — со смешанным финансированием (бюджет и собственные средства ГП КС), добавляют в Минцифры.
«Объема средств федерального бюджета и финансовых возможностей ГП КС достаточно и дополнительного финансирования не требуется»,— отметили там. «На производство аппаратов недостающие средства выделяет ГП КС. Запуск КА обеспечивает "Роскосмос" в рамках своей деятельности»,— говорят в ГП КС, добавляя, что сейчас идет производство аппаратов и поставка комплектующих.
«Создание собственной группировки геостационарных спутников — задача стратегического значения. Тактически спутники можно заместить, например, китайскими аналогами, не исключаю, что это может быть и дешевле. Но наличие национальной спутниковой группировки — отечественного производства, с каналами управления на российской стороне — это как раз вопрос суверенитета»,— уверен источник “Ъ” на космическом рынке.
С учетом нынешних реалий зарубежные аппараты не могут считаться полноценной заменой российским вещательным спутникам, соглашается директор по работе с органами государственной власти «Триколора» Владимир Трунов. «Для России критически важно располагать собственным резервным бортом, который при отказе основного сможет оперативно занять его позицию. Сегодня ни один оператор спутникового ТВ не в состоянии самостоятельно покрыть расходы на создание такого резерва — это десятки миллиардов рублей, которые единомоментно придется вывести из бизнеса. Именно поэтому поддержка государства в финансировании такого проекта остро необходима»,— считает он.
По оценкам экспертов, строительство одного геостационарного аппарата с нагрузкой около 20 транспондеров будет стоить примерно 12–14 млрд руб., причем в эту сумму входит только строительство — запуск ракеты и страховка обойдутся примерно в такие же суммы, объясняет господин Трунов.
Он добавляет, что из-за санкций России сегодня недоступна зарубежная полезная нагрузка, которая использовалась при строительстве спутников последние 30 лет. «Создание собственной полезной нагрузки фактически с нуля может значительно увеличить стоимость бортов и увеличить срок их производства. Если до 2022 года строительство одного борта занимало в среднем четыре-пять лет, то сегодня с учетом всех ограничений этот срок эксперты оценивают в шесть-семь лет»,— говорит он.
«На геостационарной орбите места и частоты ограничены, выведение спутника может привести к потере прав на орбитально-частотный ресурс»,— добавляет директор проектов «АТК Консалтинга» Георгий Королев.
Космос

Авторы

  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом