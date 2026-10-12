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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Обвиняемой по делу о поставке некачественных сухпайков дали 4 года колонии

12.10.2026, 13:26
Басманный районный суд Москвы признал виновной в мошенничестве бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвиру Смирнову. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщил ТАСС. Суд также удовлетворил иск Минобороны к подсудимой на более чем 10 млрд руб.
Дело связано с поставкой некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП) для военнослужащих. Как установило следствие, комбинат поставлял сухпайки по договору с «Военторгом», включая рационы питания для мелких команд и пайки для экипажей самолетов и вертолетов. Следователи сочли, что стоимость контрактов завысили за счет использования дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Экспертиза посчитала фигурирующие в деле сухпайки запрещенными к употреблению.
В итоге Смирновой вменили два эпизода мошенничества: на 5 млрд и 4 млрд руб. Подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ее дело рассматривали в упрощенном режиме. Помимо Эльвиры Смирновой, обвиняемыми по делу проходят топ-менеджеры ГПК Александр Михайленко и Валерий Ковалевич и бизнесмен Игорь Котельников. Последний скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем, однако остался фигурантом дела.
Подробнее — в материале «Ъ» «В обвинении обнаружилась польза».
Мошенничество и хищения
Минобороны

Авторы

  • Никита Черненко
    Никита Черненко
    корреспондент