Обвиняемой по делу о поставке некачественных сухпайков дали 4 года колонии
12.10.2026, 13:26
Дело связано с поставкой некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП) для военнослужащих. Как установило следствие, комбинат поставлял сухпайки по договору с «Военторгом», включая рационы питания для мелких команд и пайки для экипажей самолетов и вертолетов. Следователи сочли, что стоимость контрактов завысили за счет использования дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Экспертиза посчитала фигурирующие в деле сухпайки запрещенными к употреблению.
В итоге Смирновой вменили два эпизода мошенничества: на 5 млрд и 4 млрд руб. Подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ее дело рассматривали в упрощенном режиме. Помимо Эльвиры Смирновой, обвиняемыми по делу проходят топ-менеджеры ГПК Александр Михайленко и Валерий Ковалевич и бизнесмен Игорь Котельников. Последний скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем, однако остался фигурантом дела.