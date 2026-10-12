Обвиняемой по делу о поставке некачественных сухпайков дали 4 года колонии

Дело связано с поставкой некачественных индивидуальных рационов питания (ИРП) для военнослужащих. Как установило следствие, комбинат поставлял сухпайки по договору с «Военторгом», включая рационы питания для мелких команд и пайки для экипажей самолетов и вертолетов. Следователи сочли, что стоимость контрактов завысили за счет использования дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Экспертиза посчитала фигурирующие в деле сухпайки запрещенными к употреблению.