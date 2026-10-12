Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

«Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Если я забью тысячу мячей, это будет потрясающе»,— сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча». При этом он подчеркнул, что уважает точку зрения людей, которым больше нравятся Лионель Месси, Диего Марадона или Пеле.