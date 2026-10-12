Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории
12.10.2026, 13:42
Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил в интервью CNN Portgual, что считает себя величайшим игроком в истории футбола. По его словам, он не видел «никого лучше себя».
«Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Если я забью тысячу мячей, это будет потрясающе»,— сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча». При этом он подчеркнул, что уважает точку зрения людей, которым больше нравятся Лионель Месси, Диего Марадона или Пеле.
Также Роналду заявил, что на протяжении всей карьеры его мотивировала конкуренция с Месси. Он отметил, что они «всегда очень хорошо ладили». По словам португальца, их соперничество «было таким же здоровым, как у гонщиков ''Формулы-1'' Айртона Сенны и Алена Проста».
В составе сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл чемпионат Европы и стал двукратным победителем Лиги наций. С 2022 года форвард выступает за саудовский «Ан-Наср», ранее представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». За карьеру он забил 980 голов: 146 — за национальную команду, 834 — на клубном уровне.