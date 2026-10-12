«Счет мог быть значительно крупнее»

«Лакмусовой бумажкой будут вот эти шесть туров до конца чемпионата, когда ЦСКА уже встретится со „Спартаком“, с „Динамо“, с „Краснодаром“ и еще раз с „Зенитом“. Да, у ЦСКА самый легкий календарь, поэтому вот сейчас будет интересно смотреть за ЦСКА, когда начнется вот эта гонка и борьба с лидерами нашего чемпионата. И там мы уже будем делать выводы».