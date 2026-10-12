«Счет мог быть значительно крупнее»
Владимир Осипов — о том, как «Динамо» стало лидером чемпионата России
12.10.2026, 13:28
Московское «Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу после десятого тура. Бело-голубые обыграли в Казани «Рубин» с минимальным счетом 1:0. Вторая строчка у ЦСКА. У армейцев, которые разгромили клуб «Родина» со счетом 3:0, также 22 очка, но они уступают «Динамо» по дополнительным показателям. За развитием событий на футбольных полях страны следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Армейцы провели классный матч и не оставили дебютанту РПЛ клубу «Родина» ни одного шанса, 3:0. Счет мог быть значительно крупнее, но и трех забитых мячей красно-синим вполне хватило. Лучшим игроком встречи стал Иван Обляков, который оформил дубль, да еще и результативную передачу на свой счет записал. Второй его гол после розыгрыша штрафного стал одним из самых красивых в туре. Обляков ударил из-за пределов штрафной, точно в девятку, и комментатор Константин Генич искренне восхищался эпизодом.
Но, несмотря на классный футбол, который показал ЦСКА, делать далеко идущие выводы пока рано.
Все-таки «Родина» входит в число главных претендентов на вылет в первую лигу и пропускает больше всех. Насколько ЦСКА хорош в этом сезоне, болельщики поймут в ближайшие недели, считает бывший футболист ЦСКА Александр Гришин:
«Лакмусовой бумажкой будут вот эти шесть туров до конца чемпионата, когда ЦСКА уже встретится со „Спартаком“, с „Динамо“, с „Краснодаром“ и еще раз с „Зенитом“. Да, у ЦСКА самый легкий календарь, поэтому вот сейчас будет интересно смотреть за ЦСКА, когда начнется вот эта гонка и борьба с лидерами нашего чемпионата. И там мы уже будем делать выводы».
Серьезное испытание ждет ЦСКА уже в следующем туре. Это встреча с московским «Динамо». 11 октября бело-голубые сошлись в Казани с «Рубином». Игра получилась непростой и не самой зрелищной. В первом тайме динамовцы нанесли лишь один удар в створ ворот соперника, но при этом забили гол. После этого «Рубин» еще и в меньшинстве остался. Защитник хозяев Илья Самошников получил красную карточку. Правда, в концовке составы снова стали равными, так как гости тоже играли грубо. Но «Рубину» это уже не помогло. Итог 1:0, трудная победа «Динамо».
Еще один московский клуб, «Локомотив», после паузы на матчи сборных одержал уверенную победу на выезде над «Факелом» со счетом 5:0. После этого разгрома воронежский клуб даже отправил в отставку главного тренера Олега Василенко. Пока «Локомотив» находится на 13-м месте в таблице, но кризис уже миновал, считает бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин:
«По футболистам, по составу, конечно, они должны быть намного выше. „Локомотив“ в ближайших матчах должен подняться выше и уже быть на своем месте. А его место, ну, в группе лидеров».
Ну а что касается чемпионской гонки, то в ней по-прежнему пять клубов. И вверху турнирной таблицы все очень плотно. «Зенит» и «Краснодар» отстают от «Динамо» и ЦСКА всего на одно очко, а «Спартак» на два, так что после каждого тура конфигурация этой пятерки может быть любой.