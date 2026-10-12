Евросоюз ввел санкции против «Самолета» и его гендиректора Анны Акиньшиной

Сегодня министры иностранных дел стран ЕС утвердили очередной — 22-й по счету — пакет антироссийских санкций. Он стал самым масштабным с начала боевых действий на Украине в 2022 году. В перечень вошли почти 1,6 тыс. организаций и физлиц, связанных с ВПК России.