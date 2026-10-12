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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Евросоюз ввел санкции против «Самолета» и его гендиректора Анны Акиньшиной

12.10.2026, 13:34
Российский застройщик «Самолет» и его гендиректор Анна Акиньшина пополнили новый санкционный список Евросоюза, указано в постановлении Совета ЕС. Из документа следует, что госпожа Акиньшина «отвечает за управление и деятельность компании», которая нанимала рабочих из КНДР.
Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина
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Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Также под санкции подпал президент российского холдинга Black Horse Владимир Соколов. Он отвечает за продвижение и содействие «реализации проектов торгового и промышленного сотрудничества с участием КНДР», отмечается в постановлении.
Сегодня министры иностранных дел стран ЕС утвердили очередной — 22-й по счету — пакет антироссийских санкций. Он стал самым масштабным с начала боевых действий на Украине в 2022 году. В перечень вошли почти 1,6 тыс. организаций и физлиц, связанных с ВПК России.
Евросоюз
Санкции против России
Европа