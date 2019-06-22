Грузия прокомментировала решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии изучают решение России о временной приостановке авиасообщения между странами с 8 июля, сообщил «РИА Новости» спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе. По его словам, Грузия хочет воздержаться от «необдуманных шагов».

«Мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьезного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии. Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам»,— пояснил дипломат.

Советник грузинского премьера по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани также убежден, что власти должны защищать как суверенитет страны, так и благополучие граждан. Он заявил журналистам, что «несмотря на эмоциональный фон» власти Грузии «не станут заложниками этой повестки дня»

«События, произошедшие в последний период, говорят о том, что радикальная политическая повестка дня, как межгосударственная, так и внутри страны, одинаково наносит урон обоим легитимным интересам — суверенитету страны и экономическому благополучию граждан»,— пояснил господин Чиковани (цитата по «Интерфаксу»).

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Продажи авиабилетов уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию. «Аэрофлот» предлагает россиянам вместо Грузии лететь в Ереван и Владикавказ.

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».