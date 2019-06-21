Евросоюз призвал стороны конфликта в Грузии к сдержанности

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель сообщил, что Евросоюз пристально следит за развитием ситуации у здания парламента в Тбилиси и призывает все стороны к сдержанности. «Мы осознаем, какую боль чувствуют сегодня многие люди»,— написал он в Twitter. «Призываем все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, действовать в рамках конституции»,— отметил господин Харцель.

В Грузии проходят многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, который приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».