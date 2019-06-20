Путин заявил о необходимости диалога с США

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона различаются представления о том, как решать те или иные вопросы. Несмотря на это, считает глава государства, двум странам необходим диалог.

«У них (США.— “Ъ”) свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно»,— сказал господин Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

Президент также не думает, что США хотят «продавить» Россию: «Представляется, что все понимают, что это маловероятно».

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

В ходе прямой линии сегодня, 20 июня, Владимир Путин заявил о готовности РФ к диалогу с США при наличии интереса со стороны Вашингтона. По словам президента, налаживание отношений проходит непросто из-за позиции части американского истеблишмента, спекулирующей на отношениях двух стран.

“Ъ” вел онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.