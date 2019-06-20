Путин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном при наличии обоюдного интереса

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В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США при наличии интереса к двустороннему общению со стороны Вашингтона. По словам президента, налаживание диалога проходит непросто из-за позиции части американского истеблишмента, спекулирующей на отношениях двух стран.

«Мы готовы к диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. Но часть американского истеблишмента спекулирует на американо-российских отношениях. Как только наши коллеги будут готовы к полноценному диалогу, мы ответим, нам есть о чем поговорить»,— отметил президент России.

Однако организация возможной встречи двух государств, по мнению президента России, осложняется на фоне стартовавшей предвыборной кампании Дональда Трампа, выдвинувшего свою кандидатуру на второй президентский срок.

Среди возможных сюжетов диалога Москвы с Вашингтоном господин Путин отметил истечение срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), международную безопасность, кибербезопасность.

Первый полноформатный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в Хельсинки в июле 2018 года. Позже краткий диалог между двумя главами государств произошел во время саммита G20, состоявшегося в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. Сегодня, 20 июня, Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии, который пройдет в Осаке 28–29 июня.

О роли американского истеблишмента в развитии отношений Москвы и Вашингтона — «К Дональду Трампу полезли за словом в карман».

“Ъ” вел онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.