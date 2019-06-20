Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В возрасте 56 лет умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщает пресс-служба кредитной организации. Причина смерти не уточняется. Известно, что он долго болел.

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Господин Коган приобрел пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. На начало 2019 года, согласно данным банка, напрямую и через нескольких юрлиц ему принадлежало 81,98% акций «Уралсиба».

До этого господин Коган был акционером Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга (1994–2004). С июля 2008 по 2011 год он возглавлял департамент Минрегионразвития РФ. С июля по декабрь 2012 года Владимир Коган занимал пост руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в ранге заместителя министра регионального развития.

На 2019 год, по подсчетам Forbes, состояние банкира оценивалось в $750 млн. В составленном журналом рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов, куда господин Коган входил с 2011 года, он занимал 140-е место.

О решении Владимира Когана вернуться на банковский рынок читайте в его интервью “Ъ”.