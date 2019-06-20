Чем известен Владимир Коган

В возрасте 56 лет умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (1989). Был близок к неформальному кружку «ленинградских экономистов», куда входили Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Служил в армии, работал продавцом и автомехаником, затем ушел в бизнес. В 1994 году стал совладельцем Промышленно-строительного банка (Санкт-Петербург). Также был совладельцем корпорации «Илим Палп», где некоторое время трудился Дмитрий Медведев. С 1997 года — президент группы «Северо-западное продовольственное объединение “Вита”». C 1998 года был президентом ЗАО «Банкирский дом “Санкт-Петербург”». В 2005 году вышел из банковского бизнеса, выручив за доли в банках не менее $580 млн.

В 2005 году возглавил ФКП «Северо-Западная дирекция Госстроя РФ — дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», затем — заместитель главы Госстроя. С 2005 года контролировал строительство перевалочного комплекса в порту Усть-Луга через ОАО «Роснефтьбункер» (позднее актив купила Gunvor Геннадия Тимченко). С 2008 года возглавлял департамент капитальных вложений Минрегиона. В декабре 2010 года ООО «Центрострой», которое связывали с господином Коганом, за 7,6 млрд руб. приобрело ОАО «Мосметрострой». Кроме того, через ООО «Петровский Литтл Трейд Хаус» он контролировал компанию «БФА-Девелопмент».

В августе 2011 года ушел с госслужбы. Считался одним из совладельцев компании «Нефтегазиндустрия». В 2012 году эта компания претендовала на 50% минус 1 акцию Объединенной зерновой компании, но проиграла тендер группе «Сумма».

С июля по декабрь 2012 года Владимир Коган работал заместителем министра регионального развития — главой Федерального агентства по строительству и ЖКХ. После отставки участвовал в создании фонда содействия градостроительным и жилищно-коммунальным реформам «Территория».

В 2015 году приобрел контрольный пакет банка «Уралсиб». В списке богатейших бизнесменов РФ 2019 года, по версии журнала Forbes занимал 140-е место с состоянием $750 млн.