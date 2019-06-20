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Мажоритарный владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Уралсиб» остался без санатора

Вопрос об инвесторе ЦБ решит после определения наследников Владимира Когана

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Смерть основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана не должна повлиять на деятельность кредитного учреждения. Банкир стал мажоритарным владельцем банка в конце 2015 года в результате его санации, однако, по данным собеседников “Ъ”, все управленческие решения принимал его сын Евгений Коган. При этом банк демонстрирует устойчивые результаты. Однако актуальным становится вопрос о замене инвестора в деле финансового оздоровления банка. По мнению ЦБ, он может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники банкира.


Сегодня информационные агентства сообщили о смерти Владимира Когана, являющегося мажоритарным владельцем банка «Уралсиб». Информацию подтвердили и в самой кредитной организации.

Владимир Коган стал владельцем банка в ноябре 2015 года в результате проведения санации. Согласно первоначальному плану санации, бизнесмен получал 82% акций банка за символическую цену. Одновременно Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдавало банку два кредита — 14 млрд руб. на шесть лет под 6% годовых и 67 млрд руб. на десять лет под 0,51% годовых. Прежний бенефициар банка Николай Цветков сохранял миноритарный пакет (см. “Ъ” от 5 ноября 2015 года). Позже, в конце 2017 года, АСВ выдало банку еще один десятилетний заем на 9,5 млрд руб. под 0,51% годовых. Согласно данным банка, на 19 марта 2019 Владимир Коган напрямую владел 81,809% акций «Уралсиба». Еще 0,172% акций он владел через группу офшорных компаний.

Согласно рейтингу «Интерфакса», по итогам первого квартала 2019 года «Уралсиб» занимал 19-е место по активам (523 млрд руб.). Объем средств населения на эту дату превышал 158 млрд руб. На конец третьего квартала 2015 года, то есть накануне санации, «Уралсиб» занимал 26-е место по активам (325 млрд руб.), средства населения превышали 161 млрд руб. В мае 2017 года к «Уралсибу» были присоединены БФА-банк (на 100% принадлежавший семье Коганов) и Башпромбанк.

В начале июня 2018 года газета «Ведомости» сообщала, что за месяц до этого Владимир Коган перенес инсульт. Другие СМИ тогда же уточняли, что банкир находился в коме с апреля 2018 года, то есть с этого времени не мог управлять кредитной организацией.

Впрочем, по словам одного из собеседников “Ъ”, почти с самого начала санации банка (с января 2016 года) все управленческие решения принимал сын господина Когана Евгений.

Поэтому, когда Владимир Коган попал в больницу, в банке фактически ничего не поменялось. «Никаких претензий к банку и его операционной деятельности у ЦБ нет,— сказал собеседник “Ъ”.— Поэтому вариант его передачи в Фонд консолидации банковского сектора выглядит сомнительным, очевидных бизнес-причин для этого нет».

Как сообщили в Банке России, в связи со смертью Владимира Когана вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» актуален. «Он может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством»,— пояснили в пресс-службе регулятора. Вместе с тем, как уточнили в ЦБ, санация банка осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления, а вопрос о «передаче банка "Уралсиб" в Фонд консолидации банковского сектора не рассматривается».

Как заявили в «Уралсибе», банк будет погашать кредит в соответствии с установленным графиком.

По словам старшего директора по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александра Данилова, с момента начала финансового оздоровления результаты банка демонстрируют позитивную динамику. «Старые проблемы успешно решаются текущей командой, банк вышел на устойчивую прибыль,— поясняет он.— Сейчас у банка достаточно стабильное финансовое положение и приемлемое качество активов. Мы не ожидаем каких-либо существенных изменений». Согласно отчетности банка, на 1 мая 2019 года чистая прибыль превысила 6,2 млрд руб. Норматив достаточности капитала (Н1.0) составляет 10,5% (минимальный уровень 8,5%), норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 9,6% (минимум 4,5%).

По словам еще одного собеседника “Ъ”, Владимир Коган оставил завещание, но его содержание неизвестно.

Светлана Самусева, Дмитрий Ладыгин


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