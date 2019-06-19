В Дзержинске эвакуировали сотрудников «Кристалла» и завода Свердлова Из-за сообщения о похожем на снаряд предмете

Как сообщает центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС по Нижегородской области, 19 июня поступило сообщение об обнаружении на территории ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, оборонное предприятие) похожего на снаряд предмета. Сотрудников этого предприятия и соседнего завода имени Свердлова эвакуировали.

Угрозы населению нет, на месте работают сотрудники следственного комитета РФ. Информация уточняется.

Ранее сегодня в информационном центре «Кристалла» “Ъ-Приволжье” заявили, что сообщения об эвакуации на предприятии «ложные».

Напомним, 1 июня на «Кристалле» произошла серия взрывов техногенного характера. По официальным данным пострадали 89 человек. Госпитализированы были 18 человек, сейчас в больнице остаются шестеро. Погибших и пропавших без вести нет. Взрывной волной выбило окна в 32 школах, 55 детсадах и более чем в 600 жилых домах. В тот же день в соцсетях появилась запись разговора якобы сотрудников МЧС, из которой следует, что вокруг предприятия разбросаны мины, нужно разминирование. Позже Генпрокуратура РФ потребовала удалить ложные сообщения о происшествии из соцсетей. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. По версии руководства завода, причиной происшествия мог стать дождь.

По данным Kartoteka.ru, АО ГосНИИ «Кристалл» зарегистрировано в октябре 2011 года. Уставный капитал 1 млрд руб. Управляет предприятием АО «Спецхимия», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». Предприятие производит шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения. По итогам 2017 года выручка «Кристалла» составила 1,95 млрд руб., чистая прибыль — 151,72 млн руб.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».

Анастасия Еремина