Руководство дзержинского «Кристалла» считает дождь возможной причиной взрывов

Временно исполняющий обязанности исполнительного директора ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, оборонное предприятие) Александр Меркин отрицает версию о том, что к серии взрывов 1 июня привели нарушения технологий производства на предприятии. По его словам, происшествие могло стать следствием «мощного дождя».

«Перед инцидентом у нас здесь был очень мощный дождь, рядом со складами хранится алюминий. Алюминий с водой не взрывается, но он при большом соприкосновении дает сильный разогрев. Его может хватить для того, чтобы, например, загорелась трава»,– заявил господин Меркин в интервью «России 24».

Он также сообщил, что на складах не ведется производство, там хранится готовая продукция. «Никаких погрузочно-разгрузочных работ не велось, в этом случае мы бы точно имели жертвы. Инцидент произошел в тот момент, когда точно на складе никого не было»,– заявил врио исполнительного директора.

По данным сайта rp5.ru, в Дзержинске 1 июня дождя не было, в последний раз значительные осадки выпадали 26 мая.

Напомним, в результате серии взрывов 1 июня на «Кристалле» пострадали, по официальным данным, 89 человек. Госпитализированы были 18 человек, сейчас в больнице остаются шестеро из них. Погибших и пропавших без вести нет. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».

Анастасия Еремина