В больнице остаются шесть пострадавших от взрывов на дзержинском «Кристалле»

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 12 пострадавших от взрывов на ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, оборонное предприятие) выписаны из больницы. На лечении остаются еще шесть человек, их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.

Напомним, 1 июня на предприятии произошло несколько взрывов техногенного характера. За медицинской помощью обратились по разным данным от 89 до 116 человек, в больницы были доставлены 18 человек. Всем госпитализированным выплатили по 150 тыс. руб. компенсации. Погибших и пропавших без вести нет. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».

Анастасия Еремина