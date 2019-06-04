В Дзержинске намерены отремонтировать все жилые дома после взрывов к концу недели

В Дзержинске восстановили остекление в 207 жилых домах из 628, поврежденных в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» 1 июня. Полностью завершить ликвидацию последствий для жилого фонда намерены к концу недели, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера полностью завершился ремонт в 23 школах из 32, в остальных были выполнены неотложные работы. Также полностью отремонтировали 43 детских сада из 55.

«Пик работ пройден, напряжение снято, ситуация в городе стабильная. Материалов хватает, рук тоже. Работа налажена», — заявил глава города Иван Носков.

Напомним, в Дзержинске 1 июня на территории оборонного предприятия «Кристалл» прогремели несколько взрывов техногенного характера. Погибших нет, пострадавших, по разным оценкам, от 89 до 116 человек. Госпитализированы 18 граждан. Следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Следователи ищут записи с камер видеонаблюдения для восстановления хронологии событий.

Подробнее о последствиях взрывов – в материале “Ъ” «Дзержинск восстанавливается после взрывов».

Анастасия Еремина