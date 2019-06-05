Генпрокуратура требует удалить из соцсетей ложные сообщения о взрывах на «Кристалле»

Роскомнадзор РФ по требованию Генеральной прокуратуры РФ направил уведомления об удалении из социальных сетей недостоверной информации о происшествии 1 июня на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске (оборонное предприятие). Ссылки на сообщения внесены в реестр запрещенной информации.

«Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно-значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности», — заявил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Соответствующие уведомления об удалении направлены либо владельцам площадок, либо хостинг-провайдерам.

О сообщениях какого именно характера идет речь, не уточняется. Известно, что уведомления о запросе на удаление уже получил пользователь Twitter.

Напомним, в Дзержинске 1 июня на территории оборонного предприятия «Кристалл» прогремели несколько взрывов. Погибших нет. Количество пострадавших, по разным оценкам — от 89 до 116 человек, госпитализированы 18 граждан. Следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, идет поиск записей камер видеонаблюдения для восстановления хронологии событий.

Подробнее о последствиях взрывов – в материале “Ъ” «Дзержинск восстанавливается после взрывов».

Анастасия Еремина