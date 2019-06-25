Основной инстинкт

В классической пирамиде Маслоу безопасность для человека — базовая потребность. Ею движет инстинкт самосохранения, что заставляет всю жизнь осознанно принимать важные решения: учиться ходить правильно в младенчестве, формировать систему ценностей в подростковом возрасте, в зрелости — создавать семью, бороться со смертью в старости.

Неудивительно, что вопрос безопасности государства так важен для россиян. Накануне Международного военно-технического форума «Армия-2019», что открывается 25 июня в Подмосковье, «Левада-центр» провел опрос. Выяснилось, что большинство (60%) россиян считают службу в армии обязательной для настоящего мужчины, а 88% уверены, что российские военные их защитят.

Для нас же армейский форум показался хорошим поводом поговорить о том, как потребность в безопасности влияет на финансовую сферу. В свежем номере «Денег» вместе с нами вы сможете оценить военные бюджеты разных стран и то, как война меняет структуру бюджета государства. Проанализировать, как инстинкт самосохранения заставляет инвесторов делать выбор между высокодоходными рисковыми и малодоходными защитными финансовыми инструментами. Понять, почему люди доверяют автомобилям с армейским прошлым и как война помогла преодолеть гендерные предрассудки, превратив наручные часы из гламурного женского украшения в атрибут настоящего мужчины. Нескучного чтения!