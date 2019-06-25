Цена Победы

Великая Отечественная война потребовала от советского народа героической мобилизации всех сил, всех ресурсов. Свой вклад в общую победу внесли специалисты финансового и банковского сектора, оперативно решавшие сложнейшие задачи по обеспечению функционирования экономики и денежного обращения в это тяжелейшее для страны время. Благодаря их труду финансовая система СССР выдержала испытание войной.

По финансовым законам военного времени. 1941

Накануне войны экономика СССР находилась в очень хорошем состоянии. Бюджет 1940 года был сведен с профицитом. Доходы составили 180,2 млрд руб., расходы — 174,4 млрд руб. В проекте бюджета 1941 года было запланировано еще большее превышение доходов над расходами — 7,88 млрд руб.

В магазинах продавцы все реже отвечали, что какого-то товара нет в наличии. На рынках весной 1941 года творилось нечто ранее невиданное — колхозники не повышали цены, а снижали.

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В первые же месяцы войны перевод экономики на военные рельсы потребовал значительных дополнительных расходов. Крупные денежные суммы срочно были нужны на формирование новых армейских подразделений, на выплаты мобилизованным в ряды Советской армии. Массовая мобилизация привела к увеличению фонда заработной платы военнослужащих — на 4 млрд руб. во втором полугодии 1941 года по сравнению с первым полугодием. Семьям призванных выплачивались пособия в связи с уходом кормильца на фронт — это еще дополнительные 1,4 млрд руб. Около 3 млрд руб. составили расходы на эвакуацию населения, промышленного оборудования, ценностей с территорий, занятых врагом. Выросли зарплаты на предприятиях военной промышленности. Одновременно в других отраслях промышленности и в административном аппарате фонды заработной платы были сокращены.

В то время как расходы бюджета резко возросли, доходы снижались. Одной из главных причин была оккупация врагом западных районов страны. На эти территории приходилось 64% добычи угля, 58% выплавки стали, 71% производства чугуна, 60% производства алюминия. Большая часть сельскохозяйственной продукции СССР также производилась на территории, занятой врагом.

Резко ухудшилась ситуация с продуктами питания. Были введены карточки на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия, а из промтоваров — на мыло, обувь, одежду, ткани. Нормы снабжения зависели от того, к какой группе населения относился человек. Самые маленькие — у иждивенцев, самые большие — у работников оборонных предприятий.

Рабочие стахановцы и стахановки получали продовольственные карточки по повышенным нормам, а в рабочих столовых — особые «стахановские обеды» Фото: Александр Устинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Благодаря карточкам цены на продукты питания в государственных магазинах удалось удержать на довоенном уровне. На рынках цены стали расти. Чтобы избежать их катастрофического взлета, нужно было ограничить количество денег в обращении. Для этого уже на второй день войны было введено ограничение на выдачу наличных денег с вкладов в сберкассах суммой 200 руб. в месяц.

В государственной торговле были увеличены цены на спиртное, табак, парфюмерию.

Еще одна причина снижения доходов бюджета — снижение розничного товарооборота. Советские люди стали тратить меньше денег на бытовые услуги, культурные мероприятия, пассажирский транспорт.

Все на борьбу с инфляцией!

Громадную дыру в бюджете нужно было срочно заполнять. Необходимо было принимать срочные антиинфляционные меры.

Уже 3 июля 1941 года Президиум Верховного совета СССР издал указ «Об установлении на военное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения».

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Для колхозников и единоличников сельскохозяйственный налог вырос в два раза. Но семьям, в которых были военнослужащие, предоставлялись льготы. При одном военнослужащем — скидка 50%, при двух и более — полное освобождение. Для рабочих и служащих, не подлежащих призыву, надбавка к подоходному налогу зависела от зарплаты. Те, кто получал менее 300 руб. в месяц, надбавки не платили. Для зарабатывавших от 300 до 500 руб. в месяц — 50%, от 500 до 600 руб. в месяц — 75%, свыше 600 руб. в месяц — 100%. Еще больше, до 200%, был размер надбавки для тех, кто подлежал призыву, но был освобожден от него.

21 ноября 1941 года был введен новый налог — на холостяков, одиноких и бездетных. Он распространялся на всех мужчин от 20 до 50 лет и всех женщин от 20 до 45 лет, не имевших детей. Размер этого налога составлял при месячном заработке до 150 руб. 5 руб. в месяц, при более высоком — 5% от заработка. Колхозники платили 100 руб. в год. От уплаты налога освобождались военнослужащие, а также жены погибших или пропавших без вести военнослужащих на период войны.

Перевыполнение норм на военных заводах было нормой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

С 1942 года надбавки к сельскохозяйственному и подоходному налогу были отменены, вместо них был введен военный налог. Его размер зависел от заработка и начинался с 120 руб. и мог максимально достигать 2,7 тыс. руб. в год. От уплаты этого налога также освобождались все военнослужащие.

Несмотря на все принятые меры, потребовалась эмиссия денежных знаков Госбанком СССР. Количество денег в обращении в начале войны составляло 18,4 млрд руб., к 1 января 1942 года — 34,7 млрд руб., без учета средств на временно занятой территории — около 30 млрд руб. То есть масса денег по сравнению с довоенным уровнем увеличилась почти вдвое.

Вместо планируемого профицита в 7,88 млрд руб. госбюджет в 1941 году был сведен с дефицитом 14,5 млрд руб.

А для тебя, родная, есть касса полевая

При управлениях фронта формировались полевые конторы, при армиях действовали полевые отделения, при штабах корпусов, дивизий и отдельных бригад — полевые кассы. Первые полевые учреждения Госбанка были созданы уже 23 июня 1941 года.

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Полевая касса — это трое военнослужащих. Начальник, бухгалтер и кассир. В штате полевого отделения было более 30 человек. Обычно в эти подразделения старались призывать людей с опытом работы в банковских учреждениях. «Вооружение» сотрудников полевых учреждений — складной стол, железный ящик для наличных денег, брезентовые мешки с замками, ручки, карандаши, чернила, бухгалтерские и кассовые книги, бланки, печати. Неудобные во фронтовых условиях железные ящики потом сменились ящиками из-под снарядов.

Согласно «Положению о полевых учреждениях Госбанка СССР» от 9 августа 1940 года, полевые кассы производили прием выручки полевых военторгов, а также прием и выдачу вкладов военнослужащих. У сотрудников полевых касс была и печальная обязанность — выполнять завещательные распоряжения погибших военнослужащих.

Обратите внимание на дату принятия положения — август 1940 года. О факте его существования в банковских учреждениях узнали только в 1941 году. То есть подготовка к войне уже велась, но до последнего оставалась надежда, что ее удастся избежать.

С 23 июня по декабрь 1941 года было открыто 598 полевых учреждений. На основании постановления Совнаркома от 22 августа 1941 года была оперативно создана единая система полевых учреждений под руководством Управления полевых учреждений Госбанка СССР — система управления банковским обслуживанием действующей армии.

Уже в начале 1942 года начался рост остатков по вкладам в полевых учреждениях. Большую часть денежного довольствия бойцы зачисляли во вклады или переводили по почте семьям. По просьбе правления Госбанка Совнарком издал распоряжение, позволявшее членам семьи получать по доверенности деньги с вкладов военнослужащих в любой сберкассе.

Все для фронта, все для победы!

На средства Фонда обороны были построены около 2,5 тыс. боевых самолетов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Очень важным источником доходов бюджета стало во время войны привлечение средств населения. Сбор средств на нужды обороны проходил под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

Государственные займы стали средством изъятия излишних средств из оборота и пополнения бюджета. За годы войны займы принесли в бюджет 113,9 млрд руб. (примерно десятую часть бюджетных доходов). Большая часть этой суммы была получена за счет четырех выигрышных займов, размещавшихся среди населения по подписке. Большинство рабочих и служащих подписывались на одну-две месячные зарплаты. Первый военный заем 1942 года был выпущен на сумму 10 млрд руб., подписка принесла 13,2 млрд руб. Второй заем в 1943 году принес 20,8 млрд руб. вместо запланированных 12 млрд руб. Займы 1944 и 1945 годов выпускались на сумму 25 млрд руб. каждый, а подписка составила соответственно 29 млрд и 26,7 млрд руб.

Подписка на все четыре государственных военных займа оказалась намного выше запланированных цифр Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Существовали также процентные займы, размещавшиеся среди трудящихся колхозов и промысловых артелей. По ним выплачивался доход в размере 2% годовых. Эти займы принесли в бюджет 5 млрд руб.

Особый вид займов составляли беспроцентные займы, предназначенные для вложения в них части свободных средств сберкасс и органов Госстраха. Они дали госбюджету за время войны 5,8 млрд руб.

В 1941–1944 годах были проведены четыре денежно-вещевые лотереи. Они пополнили госбюджет на 1,2 млрд руб.

На государственные военные займы рабочие заводов обычно подписывались на одну-две месячные зарплаты Фото: Александр Устинов/ Фотоархив журнала «Огонёк»

В конце июля 1941 года был создан Фонд обороны. Во всех отделениях Госбанка были открыты специальные счета, на которые принимались добровольные пожертвования от трудящихся — как денежные средства, так и драгоценности. Рабочие многих заводов ежемесячно отчисляли в Фонд обороны дневной заработок. Доноры отказывались от получения платы за сданную кровь, изобретатели — от премии за рацпредложения, деятели искусств — от гонораров, сборов за концерты, премий.

Вся страна знала имя колхозника Ферапонта Петровича Головатого. Деньги в размере 100 тыс. руб., заработанные на продаже меда, Головатый передал в Фонд обороны. На них был куплен истребитель Як-1. Позднее вместе с родственниками Головатый собрал еще 100 тыс. руб. на постройку второго истребителя.

На деньги, переданные колхозником Ферапонтом Головатым и его семьей в Фонд обороны, были построены два самолета-истребителя Фото: РИА Новости

Мария Васильевна Октябрьская после гибели мужа на фронте продала все вещи и ценности, внесла в Фонд обороны 50 тыс. руб. На эти деньги был построен танк «Боевая подруга», Мария Октябрьская стала его механиком-водителем.

Русская православная церковь собрала пожертвования на сумму, превышающую 300 млн руб. На эти деньги были построены танковая колонна «Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья имени Александра Невского.

Всего за годы войны в Фонд обороны поступило 17,6 млрд руб. наличными деньгами, 13,2 кг платины, 131,4 кг золота, 9519 кг серебра, драгоценностей на 1,7 млрд руб. На эти средства было построено около 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подлодок, 16 военных катеров.

На доблестный труд

На средства Фонда обороны были построены несколько тысяч танков, 8 подлодок, 16 военных катеров Фото: Петр Оцуп / Фотохроника ТАСС

В режиме чрезвычайной ситуации советские финансисты должны были работать не только с фронтом, но и с тылом. Первоочередной задачей было кредитование эвакуированных предприятий. Уже в феврале 1942 года учреждениям Госбанка СССР были даны указания об основных условиях кредитных отношений с эвакуированными предприятиями. Допускалось кредитование этих предприятий при недостатке собственных оборотных средств. Необеспеченная задолженность по банковским ссудам, возникшая в результате военных действий, переносилась на отдельный ссудный счет и не взыскивалась до получения особых указаний. Со счетов эвакуированных предприятий задолженность поставщикам, бюджету и банкам списывалась также только в случае особых распоряжений правления Госбанка.

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В 1942 году после перелома в ходе войны перед банковской системой встала новая задача — кредитование предприятий и организаций, возобновлявших свою деятельность на освобожденных территориях Советского Союза. Им предоставлялись краткосрочные кредиты на льготных условиях и отсрочка погашения необеспеченной задолженности по банковским ссудам.

Кроме Госбанка льготным финансированием работ по восстановлению народного хозяйства занимались банки долгосрочных вложений — Промбанк, Цекомбанк, Торгбанк и Сельхозбанк.

Благодаря режиму разумной экономии и трудовому героизму тружеников тыла в 1942–1944 годах себестоимость продукции в государственной промышленности снизилась на 17,2%. Наибольших успехов добились военные предприятия. В 1944 году объем валовой продукции промышленности СССР на 4% превзошел уровень довоенного 1940 года. Наметился перелом и в сельском хозяйстве, что в свою очередь повлияло на снабжение продуктами питания городского населения. В 1944 году были отменены ограничения на снятие средств с вкладов.

В 1944 году одной из главных задач для советской экономики стало восстановление заводов на освобожденных от врага территориях (на фото — Херсонский консервный завод) Фото: В. Иванов/ Фотоархив журнала «Огонёк»

Начиная с апреля 1944 года в Москве, а затем и в других крупных городах Союза стали открываться коммерческие магазины, где можно было покупать продукты и промтовары без карточек. Цены в них были выше, чем в магазинах, работавших по карточкам, но ниже рыночных.

В очень тяжелом для экономики 1942 году дефицит бюджета страны достиг самого высокого за время войны уровня — 17,9 млрд руб. В 1943 году бюджетный дефицит был уже втрое меньшим – 5,6 млрд рублей. Бюджет 1944 года имел уже профицит в размере 4,7 млрд рублей. Бюджет 1945 года был сведен с профицитом 3,4 млрд рублей.

Алексей Алексеев