Диск цвета хаки

Развитие часового дела в первой половине ХХ века было продиктовано необходимостью снабдить офицерский состав армий стран, участвующих в двух мировых войнах, как можно более эффективными часовыми механизмами. У человечества вдруг появилась потребность точно замерять отрезки времени в полевых условиях, понимание времени стало жизненно важным, и большинство часовых брендов, хорошо известных сегодня, ведут летопись своего успеха именно с первой трети прошлого столетия.

В конце XIX века часы на запястье носили исключительно женщины, то были вещицы миниатюрные, ювелирные, в которых механизм был вторичной функцией. Мужчины же носили часы на цепочке в кармане жилета или брюк. Все изменилось после Первой мировой войны. На фронте удобство и практичность оказались более важными, чем гендерные предрассудки, и первые экспериментаторы стали крепить корпус часов к кожаному ремешку подручными средствами и оборачивать ремешок вокруг запястья. Оказалось, так гораздо удобнее и быстрее сверять время, и не нужно тратить ценные минуты на то, чтобы достать часы из кармана и затем положить их обратно. По окончании Первой мировой войны вернувшиеся с фронта мужчины продолжали по привычке носить часы на запястье — тогда наручные часы начали превращаться в символ мужественности.

К началу Второй мировой часовые марки стали получать крупные государственные заказы на производство точных, ударопрочных и удобных в ношении на запястье механизмов. Особым спросом у всех видов войск пользовались модели с темным циферблатом и крупными контрастными цифрами — показания времени считывались даже в условиях плохой видимости; крупной заводной головкой, чтобы можно было регулировать время, не снимая перчатки; на ремешке из грубой кожи или плотной ткани, чтобы можно было носить поверх куртки и легко заменить при повреждении.

Montblanc, часы 1858 Geosphere Limited Edition, 42 мм, бронза, механизм с автоматическим подзаводом Ulysse Nardin, часы Marine Torpilleur Military, 44 мм, сталь с покрытием DLC, мануфактурный механизм с автоматическим подзаводом Panerai, часы Submersible Marina Militare Carbotech, 47 мм, композитный материал Carbotech, механизм с автоматическим подзаводом Patek Philippe, часы Aquanaut 5168Gvb, 42,2 мм, белое золото, механизм с автоматическим подзаводом

Сегодня, когда производителей часов очень много, все крупные компании с историей стараются как можно четче охарактеризовать то, что называется ДНК бренда, и дань уважения прошлому компании становится чрезвычайно важной. Все больше появляется моделей в винтажном стиле с оттенками милитари и так называемых полевых часов цвета хаки. И если в прошлом столетии часы для военных традиционно делали в корпусе из стали, то современные научные разработки позволяют задействовать и более инновационные материалы. Так, Ulysse Nardin выпустили модель Marine Torpilleur Military в корпусе с DLC-покрытием, делающим сталь более износостойкой. Panerai создали версию модели Submersible Marina Militare в материале Carbotech из композитного карбона, более прочного, чем обычный. Все более распространенным решением для корпуса становится бронза — как никакой другой материал, бронза придает часам эффект старины. Ее приятный золотистый оттенок украшает новые Zenith Pilot Type 20 и Montblanc 1858 Geosphere.

Audemars Piguet, часы Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph, 44 мм, сталь, керамика, механизм с автоматическим подзаводом G-Shock, часы Mudmaster GG-B100-1A3, 44,9 мм, карбон, кварцевый механизм Hamilton, часы Khaki Field Mechanical, 38 мм, сталь, механизм с ручным подзаводом

В отличие от Ulysse Nardin и Panerai, которые снабжали часами флот и подводников, и Zenith, выпускавшим часы для приборной доски первых самолетов, у Patek Philippe нет явного военного прошлого. Тем не менее в этом году марка представила модель Aquanaut с циферблатом и ремешком цвета хаки, который по праву можно считать главной ассоциацией со стилем милитари. В стремлении подчеркнуть принадлежность к военной тематике Audemars Piguet пошли еще дальше и сделали для новых Royal Oak Offshore специальный ремешок с камуфляжным принтом.

Но поскольку экстремальные условия подразумевают риск для жизни, а значит, забота о сохранности часов отходит на дальний план, действительно практичными часами становятся более доступные варианты, такие как Casio G-Shock Mudmaster или Hamilton Khaki Field.

Екатерина Зиборова