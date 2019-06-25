Уверенный подъем

Оптимизм, царящий на российском фондовом рынке в первый летний месяц, положительно сказался на доходности финансовых вложений. По расчетам «Денег», рекордсменами остались акции российских компаний, при этом лидер роста тоже не поменялся — ценные бумаги «Газпрома». Заработать на росте стоимости российских акций можно было и с помощью ПИФов. Отрицательный результат зафиксировали отдельные категории фондов и валютные вклады. Как и прежде, мы оцениваем прибыльность в расчете на 100 тыс. руб. инвестиций.

Акции

Второй месяц подряд лидирующие позиции в рейтинге финансовых продуктов удерживают акции российских компаний. В июне индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум и впервые поднялся выше уровня 2700 пунктов. За четыре недели, закончившиеся 14 июня, рублевый индекс поднялся на 6,9%, до отметки 2740 пунктов. Почти непрерывный рост индикатора продолжается с начала года, за это время он прибавил в цене почти 14%. Валютный индекс РТС вырос еще сильнее — на 7,6% и 25% с начала года, но вернулся только к значениям июля 2014 года.

В последний раз на российском рынке наблюдался такой оптимизм в начале 2015 года, тогда российский индекс вырос за полугодие на 18%. Правда, рост четырехлетней давности был связан скорее с техническими факторами, нежели с фундаментальными. Напомним, что летом 2014 года западные страны ввели первые секторальные санкции против России, к тому же тогда начался обвал цен на нефть. В результате индекс РТС снизился к концу года на 42%, индекс Московской биржи благодаря обесцениванию рубля к доллару США на 50% потерял лишь 5%.

В последние месяцы ключевым драйвером роста на российском рынке остается подготовка компаний к выплате дивидендов по итогам 2018 года. С середины мая о планах по увеличению выплат объявили «Газпром», ВТБ, Сбербанк. Причем газовый монополист готов к рекордным выплатам, объем которых существенно превысил ожидания аналитиков и вызвал стремительный рост стоимости акций компаний. В июне менеджмент компании не исключил возможность в ближайшие два-три года довести выплаты до 50% чистой прибыли по МСФО (по итогам 2017 года будет выплачено 27%). После заявлений по итогам рассмотренного периода стоимость акций «Газпрома» выросла на 22%, а за полтора месяца — более чем на 40%.

Впрочем, не все акции принесли покупателям доход. Так, вложения в ценные бумаги «Магнита», АЛРОСА оказались убыточными, а потери составили 3,8 тыс. и 8,5 тыс. руб. соответственно.

В ближайшие недели рост на российском фондовом рынке может продолжиться.

ПИФы

К числу самых доходных финансовых инструментов можно отнести большинство категорий паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Самую высокую прибыль обеспечили индексные фонды акций. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за четыре недели, закончившиеся 13 июня, вложения в фонды данной категории обеспечили инвесторам доход на уровне 7–8,7%. Сопоставимую прибыль принесли инвесторам вложения в отраслевые фонды, ориентированные на компании металлургии, нефтегазового сектора и электроэнергетики. Инвестиции в 100 тыс. руб. обеспечили бы частным инвесторам за месяц прирост от 6,2 тыс. до 8 тыс. руб. Неудивительно, что в таких условиях частники активно наращивали вложения в фонды данных категорий. По данным Investfunds, за пять месяцев 2019 года розничные инвесторы вложили в фонды почти 9 млрд руб., причем только в мае в рисковые категории фондов поступило почти 3 млрд руб.

Впрочем, неплохо заработать инвесторы могли и на самой консервативной категории фондов — облигаций. По расчетам «Денег», фонды этих категорий смогли бы соответственно принести своим инвесторам от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. Это сопоставимо с приростом за три месяца первого квартала. Столь высокие результаты стали возможны благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ. По итогам июньского заседания банк России снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. О высокой вероятности такого действия представители регулятора предупреждали заранее, а потому рынки успели подготовиться к нему. В частности, доходности на рынке ОФЗ снизились за месяц на 45 базисных пунктов (б. п.), а с начала года — на 1 б. п. (по отдельным бумагам снижение составило в пределах 1,15–1,25 б. п.), вернувшись на уровень конца июня 2018 года. Доходность десятилетних гособлигаций опустилась к уровню 7,6% годовых.

Убыточными оказались фонды еврооблигаций, а также отдельные фонды фондов. На фоне снижения на мировых фондовых рынках, а также укрепления курса рубля инвесторы могли потерять от таких инвестиций 1–9 тыс. руб. Исключением стали фонды, ориентированные на вложения в акции американских компаний и золото, такие вложения выросли в цене на 1–5%.

Золото

Неплохую прибыль принесла бы инвесторам покупка золота. По оценке «Денег», вложив в драгоценный металл 100 тыс. руб., инвестор мог заработать более 3 тыс. руб., сопоставимый объем средств принесли бы биржевые фонды, ориентированные на золото. Текущий результат оказался самым высоким с апреля прошлого года. Тогда на фоне стремительного ослабления курса рубля инвестиции в золото принесли 9,4 тыс. руб.

Нынешний рост связан исключительно с повышением стоимости драгоценного металла. C середины мая стоимость золота выросла на 3,5%, до $1341 за тройскую унцию. Этому способствовал повышенный спрос на защитные активы со стороны международных инвесторов. По данным агентства Bloomberg, за минувший месяц активы золотых ETF выросли на 65 тонн, до 2,255 тыс. тонн. Это максимальное значение с 22 февраля.

Высокому спросу инвесторов на защитные активы способствовали внешнеэкономические шаги президента США. В конце мая Дональд Трамп объявил о планах ввести пятипроцентную таможенную пошлину на мексиканские товары. Растет напряжение и на китайском направлении. Пекин в ответ на повышение пошлин со стороны США объявил о планах ограничить экспорт редкоземельных металлов, что может быть критичным для американских производителей электронных компонентов.

Дополнительной привлекательности вложений в драгоценные металлы способствовали и заявления представителей Федеральной резервной системы США. В начале июня глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что ФРС внимательно следит за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и готова вести адекватную для поддержки ее роста политику. Аналитики Julius Baer полагают, что снижения ставок на заседании ФРС США в июне ожидать не стоит, с большей вероятностью оно произойдет на июльском заседании.

В условиях растущей геополитической напряженности в мире повышение цен на золото продолжится, считают аналитики. «Золото находится в фазе долгосрочного роста котировок. После завершения первого этапа восстановления, который был связан с нормализацией рыночных настроений в начале текущего года, драгоценный металл вошел во вторую фазу роста. На этом этапе его должно поддержать ослабление американской валюты. Третья фаза роста, связанная с восстановлением спроса на безопасные активы, должна начаться в следующем году, когда ожидается замедление глобальной деловой активности»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

Вклады

В мае снижение ставок по банковским вкладам приостановилось. В середине минувшего месяца средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам закрепилась возле уровня 7,52% годовых, что на 0,02 процентного пункта выше показателя месячной давности. За минувшие четыре недели депозит на 100 тыс. руб. обеспечил бы его держателю доход в размере 630 руб. При этом убыточными остаются валютные вклады. Депозит в долларах принес бы своему держателю убыток в размере 1,1 тыс. руб. Вклад в евро обесценил бы вложения на 1,2 тыс. руб.

Потери валютных вкладов связаны с укреплением курса рубля. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже снизился на 27 коп., до отметки 64,38 руб./$, курс евро снизился на 28 коп., до отметки 72,17 руб./€. Сильные позиции рубля связаны с высоким спросом на рублевые облигации со стороны нерезидентов, а также с отсутствием масштабных погашений внешнего долга в ближайшее время.

В ближайшие недели аналитики не исключают дальнейшего укрепления рубля, а значит, валютные вклады продолжат обесцениваться. До конца месяца поддержку рублю будет оказывать стартующий в России налоговый период. До июня компаниям предстоят платежи в размере 1,98 трлн руб., отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Впрочем, сильному росту курса рубля будет мешать ситуация на рынке нефти, а также смягчившаяся риторика ЦБ РФ. «Возможность еще одного снижения размера ключевой ставки на одном из ближайших заседаний снизит уровень реальных процентных ставок РФ, что может уменьшить привлекательность рублевых вложений в среднесрочной перспективе»,— считает господин Евстифеев.

Василий Синяев