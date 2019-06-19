Активы берут деньгами

Запас наличных средств в портфелях международных инвесторов растет рекордными темпами за последние восемь лет. Доля наличных достигла 5,6% — максимального значения с осени 2016 года. Возрастающие риски торговой войны между США и Китаем вынуждают инвесторов сокращать вложения в рисковые инструменты. Высвобожденная ликвидность идет в том числе и в долговые обязательства развитых стран. Высоким спросом пользуются и российские гособлигации, однако из-за сохраняющихся геополитических рисков они очень быстро могут превратиться в токсичные активы.

Международные инвесторы существенно нарастили запас наличных средств в своих портфелях, свидетельствуют материалы июньского опроса портфельных управляющих, проведенного аналитиками Bank of America Merrill Lynch. В анкетировании приняли участие представители 230 фондов, в управлении которых находились активы на сумму $645 млрд. По данным опроса, средняя доля наличных средств выросла до 5,6% — максимального уровня с октября 2016 года. Этот результат оказался на 1 п. п. выше значения мая — столь стремительно инвесторы не наращивали объемы наличности в своих портфелях почти восемь лет, с августа 2011 года. Тогда на фоне решения агентства S&P понизить кредитный рейтинг США с AAA до AA+ ведущие американские индексы рухнули более чем на 8%, а доля кэша в инвестпортфелях выросла на 1 п. п., до 5,5%.

В настоящее время международные инвесторы обеспокоены эскалацией торгового спора между США и Китаем (см. “Ъ” от 18 июня). По данным опроса, 56% управляющих назвали торговую войну ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики. Управляющие заговорили о возможной рецессии мировой экономики. По данным опроса, число респондентов, уверенных в том, что в текущем году темпы роста мировой экономики замедлятся на 50%, превысило число тех, кто настроен более оптимистично.

Месяцем ранее число оптимистов и пессимистов совпадало. Сильнее инвесторы беспокоились относительно экономики в декабре прошлого года, но текущие уровни соответствуют значениям рецессии 2000–2001 годов и 2008–2009 годов. «В США экономика пока растет, но уже имеет серьезные структурные дисбалансы, в том числе значительный бюджетный дефицит, дефицит торгового баланса и рост федерального долга»,— отмечает гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

В таких условиях крупные портфельные инвесторы начинают подготовку к длительному «медвежьему» рынку и поэтому сокращают вложения в наиболее рисковые активы — акции. По данным опроса BofA, число управляющих, уровень вложений в акции которых недотягивал до индикативного уровня, на 21% превысило число тех, кто их наращивал. Месяцем ранее оптимистов было на 11% больше. Так низко показатель не опускался с марта 2009 года. Наиболее сильно сократились позиции инвесторов в акциях развивающихся стран. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, упало на 13 п. п., до 21%. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последние четыре недели международные инвесторы вывели из фондов развивающихся стран почти $8 млрд. Еще свыше $10 млрд инвесторы вывели из фондов развитых стран.

Часть высвобожденной ликвидности идет на покупку облигаций. Согласно данным EPFR, международные инвесторы за последний месяц вложили в облигационные фонды и фонды денежного рынка $120 млрд, а с начала года — более $430 млрд. Инвесторы приобретают в основном суверенные облигации США, а также Германии и Японии. Во вторник доходность десятилетних US Treasuries опустилась до минимума с сентября 2017 года — 2,016% годовых, тогда как месяц назад составляла 2,6% годовых. По словам старшего партнера FP Wealth Solutions Александра Варюшкина, спросу на госбумаги способствуют заявления монетарных регуляторов о снижении процентных ставок «при необходимости». Вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) о возможном смягчении денежно-кредитной политики на прошлой неделе заявил глава Банка Японии. Во вторник эту идею поддержали главы Европейского ЦБ и Банка Англии.

Интерес международные инвесторы проявляют и к суверенному долгу России (см. “Ъ” от 18 июня). По словам заместителя гендиректора по фондовым операциям УК ТФГ Равиля Юсипова, в ожидании снижения ставки США и аналогичных действий в других странах началась новая волна операций carry trade и российские ОФЗ стали лидерами по притоку иностранных инвесторов. «Инвесторов привлекает сильный кредитный профиль России и золотовалютные резервы, которые превысили $500 млрд. Высокая внутренняя ликвидность также является важным фактором для нерезидентов»,— отмечает господин Юсипов.

Однако в отличие от US Treasuries российский госдолг нельзя отнести к «тихой гавани». По мнению Александра Лосева, любые новые санкции, обострение геополитических проблем (например, эскалация боевых действий в Донбассе), турбулентность на мировом финансовом рынке, падение сырьевых рынков из-за замедления мировой экономики и прочее способны мгновенно повысить риски и «заставить инвесторов распродать свои российские активы».

Виталий Гайдаев