Внутренний спрос довел до рекорда

Российский фондовый рынок завершил неделю на показательных значениях. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, достигал в минувшую пятницу 1356,06 пункта, то есть вернулся к значениям, на которых находился до введения секторальных санкций против России в 2014 году. Рублевый индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув отметки 2772,06 пункта. Подъем фондового рынка происходит за счет внутренних инвесторов, которые наращивают вложения в финансовые инструменты, замещая тем самым уходящих иностранных инвесторов.

Пятую неделю подряд российские фондовые индексы завершают уверенным ростом котировок. В ходе торгов пятницы индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 2772,06 пункта. На закрытии торгов он остановился на отметке 2739,28 пункта, прибавив с начала недели 0,3%. Долларовый индекс РТС поднимался до отметки 1356,06 пункта, фактически вернувшись к значениям, предшествовавшим введению США первых секторальных санкций против России (16 июля 2014 года). На закрытии торгов он составил 1341,05 пункта, на 1,14% выше значения недельной давности.

Уверенный рост российских индексов фактически продолжается с начала года. За это время они выросли в долларовом выражении на 25%, причем только за последние пять недель прибавили 10%. Это лучший результат среди индексов развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, с начала года ведущие европейские индексы выросли на 8–12,3%, азиатские — на 3–15%, американские — на 12–15%. В последние недели на рынках прослеживается разнонаправленная динамика.

Уникальность наблюдающегося на российском рынке роста заключается еще и в том, что происходит оно на фоне ухода международных инвесторов. По оценкам “Ъ”, основанной на данных BofA Merrill Lynch (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research), за неделю, закончившуюся 12 июня, фонды, ориентированные на Россию, потеряли $7 млн, а с начала года — почти $1,1 млрд. Хотя с момента введения первых секторальных санкций в отношении России прошло почти пять лет, этот фактор продолжает оказывать доминирующее влияние на предпочтения международных инвесторов.

Эти оттоки отчасти могли компенсироваться западными инвесторами, которые не попадают в статистику EPFR, а именно хедж-фондами. Эти инвесторы относятся к категории спекулятивных, которые всегда ищут способ быстро заработать на недооцененных активах.

Однако более важное значение для рынка имеет спрос со стороны внутренних инвесторов. Об этом свидетельствуют данные по притоку средств в открытые паевые фонды акций и смешанных инвестиций, а также число открытых индивидуальных инвестиционных счетов. По данным Investfunds, за минувшие пять месяцев в рисковые ПИФы поступило около 10 млрд руб. За это же время, по данным Московской биржи, общее число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 38%, до 827,5 тыс. штук. «С начала года локальные инвесторы, включая розницу и состоятельных клиентов, замещают уходящих с рынка нерезидентов»,— отмечает директор по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса.

Фундаментальную поддержку рынку оказывают и сами компании, которые продолжают активно выкупать свои акции. Так, ЛУКОЙЛ направил с начала года на выкуп акций $1,9 млрд, еще свыше $300 млн потратил НОВАТЭК, «Магнит» — $100–200 млн. «Программы по выкупу акций стали ключевым источником ликвидности на рынке, которая с запасом перекрывает отток из фондов, ориентированных на Россию и EM»,— говорит управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего замещения международных инвесторов внутренними. «Рост прибылей крупнейших эмитентов и ожидания по увеличению выплат дивидендов вкупе со смягчением монетарной политики ЦБ, а также ожидания ускорения роста экономики во втором полугодии будут поддерживать рост изнутри»,— резюмировал руководитель инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Виталий Гайдаев