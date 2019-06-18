Госдолг дешевеет без санкций

Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) опустилась до годового минимума 7,6% годовых. На этом уровне доходности находились накануне развертывания торговой войны между США и Китаем в июне 2018 года. Однако в отсутствие новых санкций против России для международных инвесторов это по-прежнему привлекательный уровень — они охотно наращивают вложения в рублевые бумаги. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ставка может опуститься к 7,4–7,5% годовых.

Доходность десятилетних ОФЗ на торгах Московской биржи 17 июня обновила годовой минимум. По данным Reuters, ставка по ним опускалась на 5 базисных пунктов (б. п.), до отметки 7,61% годовых — минимального значения с 15 июня 2018 года. Год назад США объявили об очередном расширении 25-процентной пошлины на китайские товары стоимостью $50 млрд. Это в сочетании с планами Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку спровоцировало уход международных инвесторов из активов развивающихся стран, в том числе из России. Тогда доходность десятилетних ОФЗ выросла за три дня почти на 40 б. п. и приблизилась к уровню 8% годовых.

За минувший год отношения между крупнейшими экономиками мира только ухудшились. После неудачной попытки сторон в начале года прийти к торговому соглашению произошел новый виток обострения. В мае США расширили ограничения в отношении китайской продукции в общей сложности на $200 млрд. В дополнение к этому Вашингтон не исключил введения пошлин на оставшийся импорт китайских товаров объемом $325 млрд. В свою очередь, Китай объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд с 1 июня. По мнению руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрия Космодемьянского, Россия пока держится в стороне и скорее выигрывает от нарастания напряженности. «Фокус с России сместился на президента США, и Конгресс уже не рассматривает по несколько антироссийских законопроектов в месяц»,— отмечает господин Космодемьянский. «В отсутствие жесткой риторики со стороны США по новым санкциям инвесторы с начала года кардинально пересмотрели (в сторону снижения) данный риск по госбумагам»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

О высоком интересе международных инвесторов к суверенному долгу России свидетельствуют и данные ЦБ. Согласно опубликованному в понедельник отчету «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», в мае нерезиденты вложили в ОФЗ 217 млрд руб. Всего же с начала года объем инвестиций составил 605 млрд руб. На 1 июня объем вложений достиг рекордных 2,5 трлн руб., а их доля составила 29,4%. «Нерезидентов привлекают относительно высокая реальная ставка вложений ОФЗ по сравнению с аналогами на других развивающихся рынках, стабильный рубль, который стал менее зависим от котировок нефти благодаря бюджетному правилу»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек.

Высокий интерес к суверенному долгу наблюдается и со стороны внутренних инвесторов. По данным ЦБ, системно значимые российские банки в мае приобрели госбумаги на 190 млрд руб. (или 35% от объема размещения). Помимо банков и у негосударственных пенсионных фондов накопилась свободная ликвидность. «Ожидания в отношении июньского снижения ключевой ставки ЦБ привлекло на рынок большое число российских инвесторов, что также способствовало снижению процентных ставок на долговом рынке»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

В ближайшее время снижение доходности ОФЗ продолжится, хотя и меньшими темпами, считают аналитики. «Сигнал относительно повторного снижения ключевой ставки в этом году со стороны ЦБ вкупе с умеренными объемами размещений нового долга и отсутствием новостей по санкциям позволяет говорить о продолжении покупок госбумаг»,— отмечает Дмитрий Грицкевич. По его оценке, на горизонте ближайшего квартала можно ожидать снижения доходности десятилетнего бенчмарка до 7,4–7,5% годовых. Более значительному снижению будут мешать инфляционные ожидания. «Для дальнейшего снижения доходности кроме снижения ключевой ставки существенным условием является дальнейшее сокращение инфляции. А она в текущем году (5,0–5,3%) выше, чем в перовой половине прошлого года (2,2–2,4%)»,— отмечает господин Ермак.

Виталий Гайдаев