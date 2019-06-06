Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе

Новый президент Украины Владимир Зеленский 5 июня завершил свой первый рабочий визит. В столице ЕС и НАТО — Брюсселе — он стремился доказать, что будет лучше своего предшественника Петра Порошенко вести Украину по европейскому пути развития. И тем самым в итоге добьется «смерти российского имперского проекта». Как опытный актер, господин Зеленский делал ставку на личное обаяние, но не только на него. Его знакомство с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером сопровождалось шутками. Польскому президенту Анджею Дуде украинский лидер предложил объединиться против «Северного потока-2». А главу Европейского совета Дональда Туска он призвал усилить санкции против России, «чтобы добиться мира».

Новый президент со старым курсом

Первый зарубежный визит Владимира Зеленского, продлившийся два дня, был похож на настоящие смотрины. При этом в них приняли участие не только представители ЕС и НАТО, но также советник президента США, президент Польши и премьер-министр Грузии.

То, что говорил Владимир Зеленский своим собеседникам, почти не отличалось от риторики его предшественника Петра Порошенко. Но в этом и была его задача — доказать, что внешнеполитический курс Украины никак не изменился.Так, о Москве украинский президент, будучи в Брюсселе, вспоминал только с осуждением. «После обстрелов позиций в Донбассе погибло трое военнослужащих, еще трое ранены. Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров»,— написал он в Twitter. Супруга президента Елена Зеленская, в свою очередь, посетила украинских военных, проходящих бесплатное лечение в бельгийских госпиталях.

О намерении укреплять оборону страны Владимир Зеленский говорил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины пообещал, что страна обязательно войдет в альянс, как этого теперь требует ее конституция, хотя части граждан сначала нужно объяснить, зачем это нужно.

«Курс в НАТО — это прежде всего безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО»,— сказал президент. Он также напомнил, что в июле в Черном море пройдут совместные учения украинских военных с членами альянса.

Запоминающейся оказалась встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе нее президент Украины немало шутил. «Вы скучаете по Порошенко?» — спросил один из журналистов представителя ЕС, когда собеседники вышли для протокольной фотографии. «У меня есть новый (президент Украины.— “Ъ”)»,— не смутившись, ответил господин Юнкер. А Владимир Зеленский добавил: «Я лучше. Новое лучше старого».

Уже на следующий день, в интервью телеканалу «1+1» президент Украины назвал господина Юнкера «добрым, теплым дядькой» и «классным мужиком».

Встретился господин Зеленский и с другими высокопоставленными чиновниками — председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. С ними он обсуждал недавнее упрощение процедуры выдачи паспортов РФ жителям Донбасса и санкции, которые, по мнению Киева, следует ввести против причастных к этому российских чиновников. «Мы осуждаем российские указы о выдаче российского гражданства украинцам, проживающим в Донбассе. Это противоречит минским договоренностям»,— сказал на совместной пресс-конференции Дональд Туск. «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве»,— отметил Владимир Зеленский, намекая на то, что Брюсселю выгодно продолжать всестороннюю поддержку Киева.

Вскоре после этого пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил нынешнего украинского лидера в плагиате. По его словам, говоря о последствиях вступления Украины в ЕС для России, Владимир Зеленский дословно повторил абзац из недавнего выступления Петра Порошенко на съезде его партии «Европейская солидарность».

Общие интересы

Познакомиться с Владимиром Зеленским захотели и американские партнеры — пока на уровне Джареда Кушнера, занимающего пост советника президента Дональда Трампа. Господин Кушнер пригласил на прием в посольство США в Брюсселе украинского президента — наряду с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе и польским президентом Анджеем Дудой.

О беседе Владимира Зеленского с Джаредом Кушнером известно мало — агентству «Интерфакс-Украина» в администрации президента Зеленского сообщили лишь, что «обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой».

Зато вокруг встречи господина Зеленского с главой грузинского правительства Мамукой Бахтадзе возникла целая теория заговора. Вечером во вторник телекомпания «Рустави-2», близкая к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД), сообщила: Мамука Бахтадзе специально вылетел в Брюссель и арендовал номер в том же отеле, что и Владимир Зеленский, лишь затем, чтобы убедить президента Украины в необходимости выдать господина Саакашвили на родину, где его ждет тюрьма. Но ни о какой отдельной встрече, по словам пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель, речь не шла — политики просто увиделись на приеме и обменялись телефонами.

По поводу Михаила Саакашвили украинский президент сказал, что пока не собирается назначать его на какую-либо государственную должность.

«Я считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я ему его вернул»,— пояснил господин Зеленский. Что, впрочем, не поубавило желания грузинских властей добиться экстрадиции политика.

Немаловажно для нового президента Украины было увидеться и с Анджеем Дудой: за последние пять лет диалог Киева и Варшавы то и дело переходил на повышенные тона из-за исторических разногласий. В первую очередь это касается разных взглядов на роль Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в ходе Второй мировой войны. Но господин Зеленский призвал коллегу поменьше вспоминать былые обиды и сконцентрироваться на общих интересах. «Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия "Северному потоку-2"»,— отметил Владимир Зеленский.

Киевский политолог, учредитель аналитического центра «Киевстратпро» Андрей Бузаров в беседе с “Ъ” подтвердил, что визит господина Зеленского был «чисто символическим», потому что по его итогам не было подписано ни одного соглашения. А вот с тезисом, что Владимир Зеленский был похож на Петра Порошенко, эксперт поспорил. «Порошенко знали в ЕС, и понимали, что речь о каких-то реальных реформах при нем не шла. А теперь появилась хоть какая-то надежда — особенно по вопросу борьбы с коррупцией»,— сказал он. Что же касается шагов навстречу Москве, то их, по мнению господина Бузарова, «не следует ждать в ближайшие месяцы»: «Без поддержки в Верховной раде заниматься отношениями с Россией очень сложно. Попытка выработать формулу сосуществования будет, но уже после июльских парламентских выборов на Украине».

Кирилл Кривошеев; Георгий Двали, Тбилиси