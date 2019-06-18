Вся зима впереди Юрий Барсуков о том, почему Европа может остаться без газа

Трехсторонние переговоры о судьбе транзита российского газа через Украину после 2019 года отложены до конца сентября — таков главный итог встречи министра энергетики Александра Новака и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича на прошлой неделе.

С одной стороны, это позволит дождаться итогов внеочередных парламентских выборов на Украине, назначенных на 21 июля. Для России это шанс получить более конструктивных контрагентов: ведь сейчас официальная позиция украинских властей относительно того, какого результата они должны добиваться на переговорах по транзиту, абсолютно неясна. Известна лишь позиция руководства «Нафтогаза» о том, что нужен новый долгосрочный и крупный (минимум на 60 млрд кубометров в год) контракт на транзит по европейскому законодательству. Поскольку с этим подходом российская сторона уже хорошо знакома и считает его неприемлемым, то и вести переговоры на его основе избегает.

Целью «Газпрома» будет заключение краткосрочного соглашения на один-два отопительных сезона, что даст время завершить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Другой аспект отсрочки в том, что на практике предметные переговоры отложены не до середины сентября, а как минимум до ноября. Срок полномочий действующего состава Еврокомиссии и, в частности, Мароша Шефчовича истекает 31 октября, при этом в конце сентября, скорее всего, уже будет известен его преемник. В подобной ситуации господин Шефчович едва ли будет склонен добиваться быстрых результатов, если всего через месяц сможет переложить эту ответственность на чужие плечи. Нас, видимо, ждут типичные переговоры «на флажке», которые будут идти долгими декабрьскими и, возможно, даже январскими ночами.

Судя по поведению «Газпрома», там считают, что «Нафтогаз» и власти Украины в этой игре нервов вынуждены будут пойти на уступки. В российской компании явно готовятся к тому, что транзитный контракт может быть не продлен сразу. «Газпром» собирается в этом году закачать в хранилища в Европе рекордные 11,4 млрд кубометров газа (более 11% мощностей ПХГ в Европе). Кроме того, компания готова продать Венгрии, которая наряду с Болгарией сильнее всех может пострадать от остановки транзита, дополнительно 2 млрд кубометров для закачки в хранилища. Что касается Болгарии, то в «Газпроме» рассчитывают, что страна сможет с января получать газ по «Турецкому потоку».

Сейчас, когда существует первый «Северный поток» и в основном построен «Турецкий поток», последствия прерывания транзита для Европы будут менее масштабными, чем в январе 2009 года.

Но они могут оказаться достаточными для того, чтобы Европа заставила Украину подписать «хоть что-нибудь», дав «Газпрому» время завершить обходные газопроводы.