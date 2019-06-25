Образование в два клика Сколько стоит онлайн-обучение и стоит ли оно того

400 млн человек по всему миру в ближайшие десять лет вынуждены будут менять квалификацию, их рабочие места займут программы и роботы. Такие данные в декабре прошлого года привел директор по развитию Coursera Шраван Голи на конференции, посвященной онлайн-образованию, eSTARS.

«Речь о водителях, бухгалтерах, диспетчерах, охранниках, технических переводчиках — 15% российского рынка труда окажется затронуто автоматизацией»,— пояснил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Вместо устаревших профессий люди пытаются в короткие сроки получить более современные, например в цифровом маркетинге и ИТ. По мнению господина Кузьминова, высшее образование сейчас постепенно вытесняется более короткими форматами — в частности, онлайн-курсами, позволяющими быстро получить другую профессию без отрыва от работы. По мнению господина Кузьминова, трансформация высшего образования произошла на наших глазах: слушателями массовых онлайн-курсов на глобальных образовательных платформах всего за десять лет стали около 60–70 млн человек. В России, по оценкам соцсети «ВКонтакте», это несколько миллионов человек. Согласно прогнозам, которые приводит господин Кузьминов, через четыре-пять лет число слушателей онлайн-курсов в мире приблизится к 200 млн. Таким образом, по количеству студентов глобальные платформы опередят складывавшуюся веками систему высшего образования — в вузах всего мира сейчас учится около 150 млн человек.

Цена вопроса

Крупнейшие онлайн-образовательные платформы, такие как Coursera, EdX, а также их российские аналоги Openedu.ru, GetCourse и «Аксель», предоставляют возможность пройти большинство курсов бесплатно. Платит слушатель только за прохождение оценочных тестов и получение сертификата.

Чтобы приступить к обучению, не нужно подтверждать наличие высшего образования или каких-то знаний в выбранной области. Например, на Coursera достаточно пройти простую процедуру регистрации: подтвердить электронный адрес, создать пароль, затем ввести ФИО. После этого вы выбираете курс и для начала семидневного бесплатного периода обучения вводите номер своей банковской карты. После этого вы смотрите видеолекции, проходите оцениваемые задания и продвигаетесь как угодно быстро. Можете пройти весь курс за эту пробную неделю. Но за получение сертификата об окончании придется заплатить.

Стоимость получения подтвержденного сертификата об окончании онлайн-курса варьирует от 1–1,8 тыс. руб. на Национальной платформе «Открытое образование» (НПОО, сайт Openedu.ru) до 1906–5194 руб. на Coursera. Процедура получения сертификата на НПОО такова: сертификат об окончании выдает вуз, который предоставляет данный курс. Например, в случае с МГУ итоговая аттестация стоит 1,8 тыс. руб. и проходит так: слушатель переходит с Openedu.ru на специальную платформу, разработанную МГУ, где в формате видео-конференц-связи проходит в зависимости от курса очное собеседование либо заочный тест под контролем программы. Для этого он предварительно устанавливает на свой компьютер с веб-камерой специальное программное приложение. Оно отслеживает движение глаз тестируемого и его рабочий стол, чтобы человек не списывал.

Если учащийся хочет не просто пройти курс для себя, а преподавать этот предмет, МГУ предлагает ему за 7,5 тыс. руб. программу очного доучивания с преподавателем в течение одной-двух недель тоже в формате видео-конференц-связи. Оплата производится банковской картой или через «Яндекс.Деньги». Аналогично проходит сдача экзаменов по итогам прохождения онлайн-курса и в других вузах.

Что есть онлайн-курс

Онлайн-курсы бывают теоретическими и прикладными. На первых специализируются МГУ, МФТИ, МГИМО, МИСиС и другие российские вузы, выкладывающие свои курсы на НПОО. Обычно такой курс — это ряд 10–15-минутных видеолекций со встроенной инфографикой и тестами по окончании каждой из лекций. Проходить их можно как угодно долго, человек не платит за обучение — только за сертификацию, к которой он может подойти в удобный для него момент. Если не прошел — опять учись и плати за сдачу экзамена во второй раз. Свои онлайн-курсы МГУ встраивает в свои традиционные программы как обязательный элемент. Благодаря этому в 2018 году их прошли 150 тыс. человек. В свободном доступе на Openedu.ru (площадка развивается с 2015 года, ее создали 8 российских вузов) находится 48 курсов МГУ по различным направлениям (физика, астрономия, биология, математика, геология, география, экология, химия, история, юриспруденция, иностранные языки). «Их прошли уже 400 тыс. русскоязычных слушателей из более чем 120 стран мира»,— рассказал директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев. Из бизнес-ориентированных курсов у МГУ есть онлайн-курс по управлению сотрудниками в инновационной экономике. Прикладных курсов типа программирования или машинного обучения, управления беспилотными автомобилями, которые выкладывают на Coursera ведущие американские вузы, МГУ пока не предлагает. Зато он обучает онлайн около 1 тыс. преподавателей программ высшего и среднего образования созданию онлайн-курсов — обучение для них бесплатное, оно субсидируется Минобрнауки. В частности, у вуза есть своя видеостудия, на базе которой проходят занятия по съемке видеолекций.

Самые популярные

На Coursera и EdX наиболее популярны прикладные курсы различных мировых университетов и международных компаний. По всем направлениям есть возможность учиться бесплатно: в ряде случаев вы сразу выбираете, слушать ли вам курс полностью бесплатно или зарегистрироваться на получение сертификата. В других — таких как цифровой маркетинг от НИУ ВШЭ — вы сразу вводите данные своей банковской карты, но получаете семидневный бесплатный пробный период. За это время вы можете пройти хоть весь курс целиком, как видеолекции, так и онлайн-тренажеры, прочитать материалы для самостоятельного изучения и пройти оценочные тесты. Но если вы захотите получить сертификат — придется платить. Как правило, стоимость сертификата на Coursera и EdX не превышает 6 тыс. руб.

Возможность бесплатного образования без получения сертификата многих устраивает: так, по данным внутренней статистики МГУ, до конца его онлайн-курсы дослушивает лишь 10% учащихся. Но многие слушатели ставят перед собой цель пройти не один курс, а целый набор, получив сертификат о прохождении так называемой специализации. «Она сравнима с понятием микростепени (microdegree), которую дают компании Microsoft, PWC, Cisco, Корпоративный университет Сбербанка, "Нетология" и другие»,— поясняет господин Кузьминов. Кстати, по его словам, проходить курс по «большим данным» или «машинному обучению» — а эти специальности входят в число наиболее популярных в мире на Coursera — в России лучше всего в Корпоративном университете Сбербанка.

Где найти нужный курс

Сайт Openedu.ru лучше всего подходит для получения краткосрочного базового образования. Здесь выложены курсы из программы высшего образования в онлайн-формате: 351 бесплатный курс восьми разных вузов России — от квантовой криптографии в МГУ имени Ломоносова и «Основ цифровой обработки сигналов» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» до «Финансовых технологий» НИУ ВШЭ и «Расстройств аутистического спектра» в СПбГУ. Аналогично дело обстоит с курсами гуманитарных дисциплин на платформе Arzamas.academy, сайтах «Универсариум» (universarium.org) и «Лекториум» (lektorium.tv). А вот сайт «Учи новое» (uchinovoe.ru) предлагает восьминедельные программы переквалификации с такой системой оплаты: после онлайн-обучения по популярным специальностям (маркетолог, продакт-менеджер, SMM-специалист и др.) резюме специалиста рассылается по базе работодателей сайта. И если он находит новую работу в течение шести месяцев после обучения, то отчисляет 50% своей первой зарплаты сайту.

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«Сегодня онлайн-образование — это важное подспорье традиционному. Однако даже в лучших вузах страны совсем немного курсов такого рода. Физтех в этом плане занимает лидирующие и максимально проактивные позиции: мы первыми в стране создали онлайн-магистратуру на уровне полноценного очного образования: вебинары, где учащиеся общаются с преподавателями»,— говорит директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский. По его словам, в области математики и информатики пользуются большим спросом «хайповые» темы, связанные с искусственным интеллектом и большими данными. Правда, и математика в чистом виде весьма популярна: курс комбинаторики МФТИ на Coursera прослушало уже около 50 тыс. человек.

Среди популярных коротких онлайн-курсов МФТИ — теория графов (8 недель, 40 часов), теория вероятностей (5 недель, 36 часов), комбинаторика для начинающих (7 недель, 28 часов) и другие; все по 1906 руб. на Coursera.org.

МФТИ совместно с «Роснано» создает онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, маркетингу инновационных продуктов, коммерциализации результатов НИОКР и др. Как и НИУ ВШЭ, этот вуз во многом ориентируется на зарубежных слушателей, создавая курсы на английском языке.

К слову, среди слушателей онлайн-курсов НИУ ВШЭ россияне находятся лишь на третьем месте. На первом — пользователи из США, втором — из Индии. Также эти курсы смотрят в Канаде, Китае, Великобритании, Германии — всего в 195 странах. В НИУ ВШЭ считают, что наш онлайн-переход в области образования только начинается. И одним из важнейших рубежей станет момент, когда в мире разрушится языковой барьер: встроенный перевод станет доступен каждому, как сейчас доступен смартфон. Это, по прогнозам, случится примерно в 2030 году. Это станет большой угрозой национальноцентрированным системам образования, которые сейчас имеют место в Латинской Америке, арабских странах и на постсоветском пространстве. Вузы этих регионов менее приспособлены к конкуренции на мировой арене, считает господин Кузьминов.

Где учиться прикладным дисциплинам

Лидер рынка онлайн-курсов Coursera.org предлагает огромный выбор прикладных курсов (сертификация по каждому стоит обычно 1906–5194 руб.). Проект запущен в 2012 году, на нем размещены онлайн-курсы более 160 ведущих мировых университетов и компаний-лидеров различных индустрий. Обучение на этом сайте прошло уже более 36 млн человек, они прослушали 2,6 тыс. курсов и 236 специализаций. Только в феврале—марте этого года на платформе запустили 97 новых курсов, включая 13 на арабском, 10 на испанском и 11 на русском языках. Топ-10 самых популярных в мире курсов на Coursera включает в основном обучение для ИТ-специалистов, менеджеров и финансистов на английском языке от ведущих вузов мира.

На русском языке весьма популярен курс НИУ ВШЭ и Школы анализа данных «Яндекса» «Введение в машинное обучение» ценой 1906 руб. (за 7 недель по 3–5 часов в неделю).

Доступен и широкий выбор вузовских курсов популярных направлений. Так, курс Йельского университета «Введение в психологию» стоит 1906 руб. (17 часов, 6 часов в неделю).

Внесенные за обучение средства можно вернуть в течение двух недель с момента оплаты или (для только что начавшихся курсов) в течение двух недель после первого занятия в зависимости от того, какое событие наступит позже. Средства не возвращаются после получения сертификата о прохождении курса.

Любопытно, что даже при таких невысоких ценах доступна финансовая помощь и стипендии,— заявление на стипендию проверяется не менее 15 дней.

Среди российских вузов на Coursera наиболее активен НИУ ВШЭ, который с момента появления этой платформы разместил здесь 141 онлайн-курс, не отстают и МФТИ, СПбГУ и ряд других вузов.

На русском языке на Coursera пользуются спросом такие программы, как «Бухгалтерский учет и аудит. Продвинутый курс» (СПбГУ, 17 часов, 1906 руб.), «Государственно-частное партнерство в инфраструктурном развитии России» (МГИМО, 13 часов, 1906 руб.), «Основы проектирования приложений интернета вещей» (МФТИ, 25 часов, 1906 руб.).

Школа бизнеса «Синергия», в свою очередь, предлагает широкий выбор онлайн-курсов в формате вебинаров средней стоимостью 7–8 тыс. руб. на своем собственном сайте. В интернете много сайтов, предлагающих онлайн-курсы по лидерству, зарабатыванию денег, тайм-менеджменту, практической психологии и др. Обычно их стоимость не выходит за пределы 10 тыс. руб. за курс.

Курсы в глазах работодателей

Фото: Sipa USA/Коммерсантъ

Сертификаты о прохождении онлайн-курсов больше всего котируются в области маркетинга, ИТ и финтеха (финансовых технологий). На них обращают внимание технологические компании, такие как Сбербанк, «ВКонтакте», ABBYY, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru.

По мнению Екатерины Ковалевскй, HR бизнес-партнера образовательного портала GeekBrains, наличие сертификатов и пройденных курсов на текущий момент особенно важно в профессиях, которые тем или иным образом связаны с digital: маркетинг, дизайн, продакт-менеджмент, проджект, разработка. Кандидатам из других областей, прежде чем платить за получение сертификата о прохождении онлайн-курсов, лучше посоветоваться с карьерным консультантом, считает руководитель проекта «Антирабство» Алена Владимирская. Иначе соискатель может оказаться в ситуации, когда он претендует на несколько иную работу, чем выполнял прежде, но не может подтвердить квалификацию, решая кейсы или выполняя тестовые задания, а его сертификат ложится мертвым грузом.

«Нельзя сказать, что котируются какие-то конкретные сертификаты. Есть направления, которые быстро растут, и все люди, которые развиваются в этом направлении, котируются. Например, сейчас востребовано все, что связано с Big Data, Data Science, машинным обучением, digital-маркетингом и по-прежнему с финансами»,— говорит госпожа Владимирская. По ее словам, в программировании, ИТ, машинном обучении существуют актуальные курсы (не любые!), которые ведут крутые специалисты по современным языкам или по современным технологиям, например по искусственному интеллекту. Выпускники таких курсов ценятся эйчарами, их примут с большим вниманием. Но вряд ли их сертификаты оценят выше, чем, например, диплом МВТУ имени Баумана.

Полина Юдина