Кто учится

По данным опроса, проведенного зимой 2018/19 года на сайте HeadHunter, каждый второй соискатель хоть раз проходил онлайн-обучение. 10% проходят его постоянно. Чем выше уровень образования соискателя, тем более вероятно, что он проходит онлайн-курсы (72% участников опроса с ученой степенью проходили их против 31% людей со средним образованием). Чаще всего онлайн-курсы проходят руководители подразделений (63% опрошенных) и индивидуальные предприниматели (61% опрошенных). Реже — квалифицированные рабочие и технический персонал (30% опрошенных).

Чаще всего онлайн-курсы проходят маркетологи, рекламисты, пиарщики, специалисты по ИТ и телеком-специальностям. Получением электронного сертификата интересуются лишь 24% тех, кто когда-либо проходил онлайн-курсы. Только 47% тех, кто проходил курсы, считают, что сертификат повышает вероятность трудоустройства. 33% в это не верят.

В апреле 2019 года HeadHunter провел другой опрос и выяснил, что каждый третий соискатель готов тратить на обучение три-четыре часа в неделю. Каждый пятый — пять-шесть часов в неделю. Более десяти часов в неделю готовы тратить на обучение 9% соискателей: выше всего эта доля среди представителей сферы искусства и развлечений (15%).