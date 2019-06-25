Как растет рынок

По словам Артема Васильева, первого проректора университета «Синергия», рынок онлайн-образования в нашей стране растет в среднем на 20% в год и сейчас составляет примерно 2,5% от общего рынка образования России. В целом по миру дистанционное образование в 2015 году достигло объема в $107 млрд и к 2025 году, по прогнозу экспертов компании Research and Markets, утроится, достигнув $325 млрд. И не последнюю часть этого «пирога» откусят социальные сети. Так, проект онлайн-образования Lynda.com, в 2013 году оцененный венчурными инвесторами в $103 млн, спустя два года был куплен LinkedIn за $1,5 млрд. Теперь он называется LinkedIn Learning и занимается продвижением онлайн-курсов в этой профессиональной сети. Если же брать отдельно онлайн-курсы (без дистанционных форматов традиционного высшего образования), в 2017 году этот рынок составил $46 млрд, писал журнал Forbes.