Как оценивают

При приеме на работу во «ВКонтакте» обращают внимание на сертификаты курсов на Coursera, Stepik, а также разных площадок по Deep Learning, Data Science, аналитике. Разработчикам особенно полезно проходить разные курсы — как по своему, так и по смежным направлениям, говорит Наталья Сосулина, руководитель команды рекрутинга «ВКонтакте».

В Сбербанке обращают внимание на пройденные онлайн-курсы МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана. Это плюс для разработчика, который уже некоторое время успешно работает на каком-то языке программирования и изучает новые, современные технологии: Java 9, 10, 11, Hadoop, Spark, Scala, Python. Большим плюсом такие курсы являются для руководителей (это показывает то, что они не ушли совсем в управленческую сферу и понимают, что и как делают их подчиненные, как осуществляются процессы). Но главными критериями все равно остаются базовое высшее образование и опыт работы, а онлайн-курсы — только дополнительным преимуществом.

Виктория Трифонова, старший менеджер по работе с персоналом Microsoft, считает, что прохождение онлайн-курсов дает безусловное преимущество соискателю, особенно если речь идет о сертификатах самой Microsoft. Она напоминает, что у Microsoft есть ресурс с бесплатными видеокурсами для разработчиков и системных администраторов разного уровня подготовки — Microsoft Virtual Academy. При этом наиболее востребованы сертификаты в быстроразвивающихся ИТ-областях, таких как искусственный интеллект. В ИТ-компании КРОК рекрутеры в первую очередь ценят практические навыки соискателей и их опыт, даже высшее образование стоит на втором месте, а уж курсы — тем более, рассказывает Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса и HRD КРОК. Главное, чем хороши онлайн-курсы, по ее словам,— это возможность проверить свой интерес к новой сфере, не рискуя стабильной работой. Она советует курсы на Coursera — например, по Data Science. Кроме того, госпожа Хабарова напоминает, что в вузах учат не всем востребованным специальностям. Так, в крупных корпорациях ищут специалистов по цифровой трансформации, практически в любом бизнесе востребована экспертиза в лидогенерации. А получить такую специализацию можно только на онлайн-курсах. В КРОК есть целая команда CROC Education Solutions, которая в том числе создает образовательные тренинги по цифровой трансформации. Сейчас у КРОК более 60 очных и онлайн-курсов, в том числе по машинному обучению и блокчейну.

В ABBYY тоже ждут кандидатов с сертификатами онлайн-курсов, подтверждает Вера Машкова, вице-президент по персоналу этой группы компаний. Но учитываются такие курсы в основном при рассмотрении кандидатов на начальные позиции. Нужно смотреть на конкретные курсы — прохождение одних дает плюсы кандидатам, а других — нет, говорит госпожа Машкова. Так, в департамент R&D ABBYY обычно ищут кандидатов со знаниями и/или опытом машинного обучения. Такая дисциплина есть не везде, поэтому ребята, которые хотят заниматься задачами Deep Learning или Machine Learning, часто идут на Coursera, чтобы получить недостающие знания, отмечает госпожа Машкова. Но у этой компании есть позитивный опыт сотрудничества с МФТИ, где у компании открыты базовые кафедры. Здесь студенты могут учиться программированию и архитектуре ПО, управлению ИТ-проектами, проектированию пользовательских интерфейсов, распознаванию образов и текста, обработке естественного языка и искусственному интеллекту и одновременно принимать участие в реальных проектах, приобретать опыт для работы в области Machine Learning. То есть им не приходится прибегать к онлайн-курсам на Coursera.

Важно, чтобы кандидат на собеседовании мог рассказать, что ему дал тот или иной сертификат, говорит Екатерина Ковалевская из GeekBrains. И он должен брать курсы около той области, в которой у него уже есть опыт: например, для продакт-менеджера это аналитика и продакт-менеджмент, подчеркивает госпожа Ковалевская. Не надо распыляться и пробовать себя в совершенно новых областях. Если в резюме указано слишком много пройденных курсов, это выглядит подозрительно, указывает эксперт. По ее мнению, наличие сертификатов особенно важно в профессиях, связанных с digital: маркетинг, дизайн, продакт-менеджмент, проджект-менеджмент, ИТ-разработка.

Сейчас определенно есть тренд на обучение в направлении ИТ-инноваций, резюмирует Диана Каргаева, руководитель практики IT-разработки компании ANCOR FinTech. Она считает, что учиться стоит на Coursera, Stepik, проходить курсы НИУ ВШЭ, МФТИ, «Техноатома» (совместный образовательный проект Mail.ru Group и НИЯУ МИФИ). Но при этом пройти только дистанционное обучение может позволить себе разработчик, который претендует лишь на позиции среднего уровня.

Проблема в том, что сложные курсы хуже продаются, и поэтому площадки размещают их неохотно, а именно они дают нужные навыки, говорит госпожа Каргаева. При этом очень важно отличить иллюзию понимания предметной области после прохождения онлайн-обучения от реально приобретенных знаний.

В целом стоит отметить, что все рекрутеры положительно относятся к кандидатам, проходящим онлайн-обучение, но не все считают, что оно дает однозначные преимущества, сравнимые, например, с хорошим высшим образованием, поэтому советуют выбирать онлайн-курсы по направлениям, пока не охваченным высшим образованием.