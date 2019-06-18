СВР знает о планируемых кибератаках на инфраструктуру России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что у СВР есть информация о планируемых кибератаках на российскую инфраструктуру. «Мы информируем наши инстанции об этом»,— заверил он на международной встрече по безопасности в Уфе (цитата по ТАСС).

Накануне источники российских информагентств в силовых ведомствах страны сообщили, что Москве известно о кибератаках спецслужб США на системы управления транспортной, банковской и энергетической сфер. По их данным, кибератаки успешно фиксируются и нейтрализуются.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России, цель которых — внедрить программы, с помощью которых можно саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные. Господин Трамп назвал информацию, распространенную NYT, изменой и неправдой, а также потребовал раскрыть источники информации.

Подробнее об информации о попытках взлома энергосистемы РФ читайте в материале “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».