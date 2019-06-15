NYT: США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России

Соединенные штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. Отмечается, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные.

Источники газеты отметили, что с 2012 года США пытаются установить программы по сбору данных с энергосетей РФ, но сейчас стратегия сместилась в стороны размещения вредоносного программного обеспечения изнутри российской системы «с агрессивностью, корой раньше было». Источники добавили, что подобные действия должны стать предупреждением, а в случае серьезного конфликта — служить фундаментом для проведения кибератак. Газета добавила, что сторонники жесткого подхода к России заявляли, «давно было пора предпринять» подобные действия.

«Критический вопрос, который невозможно узнать без доступа к секретным деталям операции, заключается в том, насколько глубоко США внедрились в российскую систему. Только тогда станет ясно, удастся ли погрузить Россию в темноту или ограничить работу ее вооруженных сил. Это вопрос, на который нельзя ответить, пока не будет активирован код»,— отмечается в газете.

Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что это он поручил организовать кибератаку против России во время промежуточных выборов в США в 2018 году, сказав, «что все это (кибератака.— “Ъ”) случилось при моей администрации». На вопрос, почему он не хочет говорить об этом, президент США ответил: «Ну вы знаете разведслужбы, они не рекомендуют говорить об этом».