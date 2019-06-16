Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак США против России изменой

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заметку газеты The New York Times (NYT), в которой говорится об усилении кибератак США на энергосистему России. «Фактически это акт измены со стороны некогда великой газеты, которая отчаянно нуждается в любой истории, даже плохой для нашей страны … и это неправда!» — написал господин Трамп в Twitter.

NYT писала, что Соединенные Штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. В статье говорилось, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные.

До этого президент США дал понять, что это он поручил организовать кибератаку против России во время промежуточных выборов в США в 2018 году, сказав, «что все это (кибератака.— “Ъ”) случилось при моей администрации».