Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) раскрыть источники после публикации статьи о кибератаках США на российскую инфраструктуру. Ранее Господин Трамп назвал информацию, распространенную NYT, изменой и неправдой.

«Они должны немедленно раскрыть источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми»,— написал в Twitter президент США.

Напомним, 15 июня NYT сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России, цель которых — внедрить программы, делающие возможным саботирование работы некоторых деталей энергосистемы и сбор данных. Это произошло в преддверии саммита G20 в Осаке, в ходе которого должна пройти встреча господина Трампа и Владимира Путина. Господин Трамп назвал информацию газеты ложью. Кремль, в свою очередь, заявил, что российские компании как подвергались, так и подвергаются кибератакам из-за рубежа, а силовые ведомства отметили, что атаки успешно фиксируются и нейтрализуются.

Подробнее об информации о попытках взлома энергосистемы РФ читайте в материале “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».