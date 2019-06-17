Путину доложили о конфликте в Чемодановке

Выяснением причин конфликта в селе Чемодановка Пензенской области должны заниматься правоохранительные органы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На прошлой неделе в селе произошла массовая драка, в которой погиб один человек. Жители потребовали расследовать инцидент, возбуждено уголовное дело.

Владимиру Путину доложили о ситуации в селе, рассказал господин Песков. «Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, и ему докладывалось, когда это все случилось»,— уточнил он.

14 июня около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, потребовав установить виновных в массовой драке. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. В рамках расследования уже задержаны 15 человек. Дело было передано в центральный аппарат СКР, в селе ввели «сухой закон».

Подробности — в материале “Ъ” «Табор уходит в следствие».