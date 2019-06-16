В Пензенской области задержаны еще 12 участников конфликта русского и цыганского населения

В Пензенской области задержаны еще 12 участников драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек. «Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины»,— сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Национальность задержанных не уточняется.

Ранее по этому делу были задержаны три человека, двое из них арестованы. Еще одному подозреваемому продлили срок задержания на 72 часа, чтобы провести медицинское обследование и выяснить, может ли он находиться в СИЗО.

Напомним, в ночь с 13 июня на 14 июня в Чемодановке произошел конфликт между русским и цыганским населением. В результате него погиб один житель села. После этого около тысячи жителей Чемодановки вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, они требовали наказать виновных. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хулиганстве.

Подробнее о конфликте в Чемодановке — в материале “Ъ”.