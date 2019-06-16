В пензенской Чемодановке ввели «сухой закон»

В селе Чемодановка, где несколькими днями ранее произошел конфликт между русским и цыганским населением, и двух соседних селах введен запрет на продажу алкоголя. «Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня (включительно) 2019 года на территории сел Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района»,— говорится в постановлении правительства Пензенской области (.pdf).

Напомним, в ночь с 13 июня на 14 июня в Чемодановке произошел конфликт между русским и цыганским населением. В результате стычки погиб один житель села, после чего около тысячи жителей Чемодановки вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, требуя наказать виновных. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хулиганстве. Задержаны 15 человек.

Подробнее о конфликте в Чемодановке — в публикации “Ъ”.