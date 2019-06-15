Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР. Это решение было принято «в целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Глава СКР поручил «предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий». Господин Бастрыкин также потребовал привлечь к ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, «игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки».

14 июня около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Они требовали установить виновных в убийстве местного жителя, погибшего в ходе массовой драки. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. В рамках расследования драки в полицию доставили 174 человека, трое из них задержаны. Как заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, «произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать».

Подробности — в материале “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».