Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Подготовка к опросу о месте для собора Святой Екатерины будет продолжена

Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра. В послании митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что они не хотят «давать диаволу» возможность «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», поэтому «с покорностью божественному промыслу отказываются от права строить собор у драмтеатра».

Митрополит подчеркнул, что протестующие показывают ненависть «к присутствию Бога в их жизни». «Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни»,— сообщил он, добавил, что «в возникшем противостоянии многие явили свое истинное отношение к Церкви». «Есть подлинный собор детей святой Екатерины, которые не равнодушны к той мерзости, которая проявилась в нашем городе, и дерзновенной молитвой, терпением и упованием преодолевают диавольские искушения. И мы с радостью осознали, что мы едины, мы вместе, мы с богом»,— заявил он. Кроме того, митрополит напомнил, что подавляющее большинство предложений для голосования по площадке для строительства храма поступило именно за сквер у театра драмы.

Депутат гордумы Тимофей Жуков, являющийся участником рабочей группы, которая занимается организацией опроса жителей о выборе места под строительства храма, на своей странице в Facebook сообщил, что площадку сквера уже решено убрать из голосования.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал послание митрополита «мудрым и мужественным поступком верующих». «Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей. И здесь я могу сказать, что в этой ситуации власти никого не подвели: мы провели переговоры с представителями всех сторон. Не исключили площадку на Октябрьской площади из социологического опроса. И дали возможность всему городу решать, где будет построен храм»,— отметил он. По словам мэра, работа по проведению общегородского опроса будет продолжена.

Храм планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошла серия несанкционированных акций протеста против строительства храма. Местные власти пошли на переговоры с протестующими только после вмешательства президента РФ Владимира Путина, который советовал провести опрос. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок, рассматриваемых под строительство храма.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ-Урал" «Сквер попал в рейтинг»