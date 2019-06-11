Святой Екатерине не уступили место

Рабочая группа, созданная в Екатеринбурге для проведения опроса о храме Святой Екатерины, в очередной раз не смогла утвердить шорт-лист альтернативных площадок для строительства церкви. Глава города Александр Высокинский пообещал в течение недели обсудить возможные места с инвесторами и представителями РПЦ, предложив пока остановиться на организации опроса. Члены рабочей группы не поддержали предложение и в очередной раз потребовали исключить из списка сквер около драмтеатра.



В понедельник на заседании рабочей группы по проведению опроса мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с инициативой отложить формирование шорт-листа с альтернативными площадками для строительства храма Святой Екатерины. «Мы планируем встретиться с инвесторами и представителями РПЦ на этой неделе, без их мнения я бы не хотел формировать шорт-лист с площадками. Предлагаю пока обсудить организацию опроса»,— сказал он. Некоторые участники рабочей группы не поддержали его: в течение двух часов они обсуждали исключение сквера около драмтеатра из шорт-листа.

Напомним, именно из-за этой площадки в Екатеринбурге в мае прошли массовые несанкционированные акции: горожане выступили против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около драмтеатра. За четыре дня были задержаны около 100 человек. Конфликт удалось погасить после вмешательства президента Владимира Путина: он посоветовал местным властям провести опрос по строительству храма. Мэрия за 10 дней собрала более 11 тыс. обращений горожан по альтернативным локациям для объекта, из них был сформирован рейтинговый список из 61 территории. Экспертный совет архитекторов отобрал из него шесть площадок: участок на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод, участок на месте снесенной телебашни и территории рядом с Центральным стадионом. Храм Святой Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Главными спонсорами проекта выступают УГМК и РМК.

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложил членам рабочей группы убрать сквер из списка. «Эта площадка вызвала много споров и разногласий. Формально она включена в шорт-лист членами экспертного совета. Однако они заявляют о необходимости уменьшения масштабов храма, а это не соответствует идее строительства храма во имя покровительницы Екатеринбурга»,— сообщил он, предложив провести опрос 22 сентября. Глава горизбиркома Илья Захаров оценил его проведение в 13 млн руб.

Представители православной общественности напомнили, что проектная документация по этой территории была проработана на законных основаниях, однако добавили, что готовы к ее исключению из списка. «Мы готовы воспринять проигрыш как волю Божью. Но я верю, что храм на этой площадке смотрится хорошо»,— сообщил руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии Максим Меняйло. Представители Фонда Святой Екатерины заняли «наблюдательную позицию» и отказались комментировать ситуацию. В итоге рабочая группа решила составить шорт-лист, а также обсудить организацию опроса через 10–12 дней.

Между тем члены общественной палаты Свердловской области рассмотрели предложения по совершенствованию порядка учета общественного мнения при архитектурных и градостроительных вопросах. Среди основных проблем в этом вопросе прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова выделила рекомендательный характер общественных слушаний и плохую информированность горожан об их результатах. «Результаты публичных слушаний и общественных обсуждений, которые предлагает нам законодательство, носят рекомендательный характер. То есть глава города может послушать мнение горожан, но принять другое решение, и оспорить это невозможно»,— сообщила она. По ее мнению, опрос по альтернативным площадкам для строительства храма лучше провести в очной форме. «В интернете получить объективную информацию сложно из-за его уязвимости, результаты такого опроса могут вызвать много сомнений. Лучше провести опрос в очной форме, похожей на выборы президента. Но перед этим необходимо проинформировать о нем население»,— полагает прокурор.

По итогам заседания общественники составили резолюцию, которая будет направлена в региональное законодательное собрание. В документе общественники предлагают внести ряд правок в Градостроительный кодекс РФ. Они касаются расширения аудитории, которая может обсуждать изменения вида использования земельных участков со скверами, парками и городскими садами. Сегодня такая возможность предусмотрена для людей, проживающих на этих территориях. Помимо этого общественники предлагают создать общественные советы по градостроительным и архитектурным вопросам при районных администрациях города.

Анастасия Реутова, Дарья Соколова