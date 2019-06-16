Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут в середине сентября

Опрос о выборе площадки для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге проведут в середине сентября, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя рабочей группы организации опроса Игоря Володина. Предварительный день голосования — третьи выходные сентября.

По словам господина Володина, 8 сентября — Единый день голосования, и они не хотят совмещать два мероприятия. Поэтому опрос может пройти официально в следующие выходные.

Храм планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошла серия несанкционированных акций протеста против строительства храма. Местные власти пошли на переговоры с протестующими только после вмешательства президента РФ Владимира Путина, который советовал провести опрос. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. Сегодня, 16 июня, Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы».

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ-Урал" «Святой Екатерине не уступили место»