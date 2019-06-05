Святую Екатерину втянули в криминал

СКР возбудил первое уголовное дело в отношении участника акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Ему инкриминируют оскорбление представителя власти (ст. 139 УК РФ), по версии следствия, он «нецензурно выражался, а также совершал оскорбительные жесты» в отношении сотрудника полиции. Вечером 4 июня во время несогласованного пикета в сквере у театра драмы были задержаны пять человек.



Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) в отношении активиста Станислава Мельниченко возбудил следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области. По версии следователей, 14 мая он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова. По данным следователей, полицейский находился при исполнении должностных обязанностей. Активист находится под подпиской о невыезде. Пострадавший Евгений Крюков от комментариев отказался.

Напомним, протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около театра драмы начались 13 мая. За четыре дня были задержаны более 100 человек, около 30 были арестованы. После того президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди горожан, мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по альтернативным площадкам для строительства храма. Планируется, что первые 15 площадок будут рассмотрены градостроителями в пятницу, 7 июня. Храм планировалось построить к 300-летию города в 2023 году, основными спонсорами являются УГМК и РМК.

Адвокат Станислава Мельниченко Алексей Бушмаков сообщил, что его подзащитный «выступал за строительство храма и в тот день периодически на кого-то ругался, потому что был в состоянии возбуждения». «У Станислава Мельниченко не было намерения оскорбить полицейского. Последний был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверения, он снимал происходящее в сквере»,— рассказал он. По его словам, примерно в конце июня станет известно решение прокуратуры об утверждении обвинительного заключения. «В таком случае дело будет передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Максимальная санкция предполагает исправительные работы сроком до одного года»,— уточнил господин Бушмаков.

Ранее активист Станислав Мельниченко привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Ленинский райсуд назначил ему штраф на 12 тыс. руб. за участие в акции против строительства храма на месте сквера. Тогда активист сообщал, что просто находился рядом.

Вечером во вторник около фонтана у театра драмы прошел несогласованный пикет «для привлечения общественного внимания к проблеме спасения сквера». Акцию не согласовали в региональном министерстве общественной безопасности из-за того, что его организатор Иван Волков не собрал подписи доверенных лиц в уведомлении о проведении пикета. Несмотря на это, он призвал горожан выйти на акцию. По данным “Ъ-Урал”, в пикете приняли участие около 10 человек, на месте дежурили четыре машины ОМОНа. Полиция задержала пятерых активистов, включая Ивана Волкова. Их отвезли в отдел полиции №9.

Дарья Соколова