Наследный принц Саудовской Аравии вслед за США и Великобританией обвинил Иран в атаке на танкеры

К атакам на два нефтяных танкера в Оманском заливе причастен Иран, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. В интервью газете Asharq al-Awsat он также обвинил иранские власти в поддержке террористов, атаковавших аэропорт Абха в Саудовской Аравии.

«Это подчеркивают важность наших требований со стороны международного сообщества занять твердую позицию против режима, поддерживающего терроризм и распространяющего убийства и разрушения в течение последних десятилетий не только в регионе, но и в мире»,— сказал наследный принц. По его мнению, власти Ирана не оказали должного уважения к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран и «ответили на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским».

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе были 11 россиян. Другие были подняты на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на танкеры в Оманском заливе и отправил в район залива эсминец USS Mason. В Великобритании также полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции «почти наверняка» ответственен за нападение на два танкера в Оманском заливе. Газета The Times узнала о намерении британских властей отправить в Персидский залив 100 морских пехотинцев. Иран называет все обвинения бездоказательными.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».