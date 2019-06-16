Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times. Королевский военно-морской флот Великобритании отправляет туда 100 морских пехотинцев. После того, как танкеры подверглись атаке, США обвинили в ней Иран.

В Великобритании также полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции «почти наверняка» ответственен за нападение на два танкера в Оманском заливе. Другие государства или негосударственные организации не могут стоять за этим инцидентом, считают в Лондоне.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке.

Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе были 11 россиян. Другие были подняты на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. США отправили в район залива эсминец USS Mason.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».