ВВС аравийской коалиции атаковали позиции хуситов в столице Йемена

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по позициям повстанцев из движения «Ансар Аллах» в столице Йемена. Атаке подверглись позиции хуситов на северо-западе Саны, сообщает Reuters со ссылкой на саудовское государственное телевидение. Информация о пострадавших пока не поступала.
Авиаудары последовали за ракетной атакой со стороны хуситов на аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников. Тем не менее, в результате обстрелов пострадали 26 человек.
Гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Борьба идет между силами хуситов и йеменским правительством, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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