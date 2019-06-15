ВВС аравийской коалиции атаковали позиции хуситов в столице Йемена

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по позициям повстанцев из движения «Ансар Аллах» в столице Йемена. Атаке подверглись позиции хуситов на северо-западе Саны, сообщает Reuters со ссылкой на саудовское государственное телевидение. Информация о пострадавших пока не поступала.

Авиаудары последовали за ракетной атакой со стороны хуситов на аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников. Тем не менее, в результате обстрелов пострадали 26 человек.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Борьба идет между силами хуситов и йеменским правительством, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.