Иран назвал бездоказательными обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе

Заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе являются попыткой «саботирования дипломатии», считает глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его мнению, у Вашингтона нет доказательств вины Тегерана.

«То, что США незамедлительно решили выдвинуть обвинения против Ирана — без каких-либо фактических или косвенных доказательств,— делает очевидным, что они переходят к плану Б: саботировать дипломатию — в том числе проводимую Синдзо Абэ (премьер-министр Японии.— “Ъ”) — и скрыть свой экономический терроризм против Ирана»,— написал министр в Twitter. Он добавил, что предвидел такое развитие событий еще несколько месяцев назад.

Накануне, 13 июня, в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, танкеры подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе было 11 россиян. США обвинили в нападении на танкеры Иран и отправили в район залива эсминец USS Mason.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».